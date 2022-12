Herätä sisäinen feminiininen luomisvoimasi

”Syvä yhteys itseemme vapauttaa elämään oman näköistä elämää ja palvelee siten myös ympäröivää maailmaa. Eheys ja kokonaisuus syntyvät siitä, että tunnistaa oman autenttisen luontonsa ja elää todeksi vapautensa olla sellainen kuin on. Siinä on rehellistä ja rakkaudellista Pohjolan voimaa, jota maailma tarvitsee.”

- Katja Frange ja Paula Heljakka uutuusteoksessa Pohjolan naisen voimakirja – 13 teemaa kohti syvää itsetuntemusta

Katja Frangen kirjoittama ja Paula Heljakan kuvittama juureva ja vahva uutuusteos Pohjolan naisen voimakirja – 13 teemaa kohti syvää itsetuntemusta johdattaa lukijan sanoin, runoin ja kuvin naisen monimuotoisuuden äärelle kannustaen häntä löytämään vapauttavan feminiinin muutosvoiman ja nostamaan sen täyteen kukoistukseen. Teoksessa käsiteltävät 13 teemaa naisen voimasta herkistävät lukijaa vahvistamaan yhteyttä itseensä, syventämään luontoyhteyttä ja lisäämään omaa luomisvoimaansa käytännönläheisten harjoitusten ja tehtävien rohkaistaessa aktivoimaan oman potentiaalinsa.

”Me kirjan tekijät olemme inspiroituneita Pohjolasta, koska se edustaa meille alkuvoimaista viisautta, vahvaa luontoa ja väkevää luomisvoimaa. Ympärillämme oleva luonto on sisäisen luontomme kuva. Siksi mielestämme juuri Pohjolan naisissa elää erityinen monimuotoisuus sekä vahvaa luonnon ja luomisen voimaa. Tämä kirja on kunnianosoitus ja lahja kaikille Pohjolan naisille. Haluamme muistuttaa heitä siitä, keitä he todella ovat.” kertovat Katja Frange ja Paula Heljakka uutuusteoksestaan Pohjolan naisen voimakirja.

Katja Frange on kirjailija, henkinen valmentaja ja näkijä. Kuunsilta (2018) ja Intuitiolla (2019) kirjojen myötä hänet tunnetaan etenkin intuitiivisen elämän ja feminiinisen viisauden puolestapuhujana. Katjalta on ilmestynyt myös Intuitio -kortit (2017), Naisen Voimapakka (2019) ja Ilon kortit (2020). Hän on modernin mysteerikoulun Shamarian perustaja ja elämän sanoittaja, joka ammentaa voimaa luovuudesta, luonnosta ja ihmisyydestä.

Paula Heljakka on kuvataiteilija, kuvataideopettaja ja kuvataideterapeutti, jota inspiroivat elämän mysteerit, luovuuden erilaiset ilmenemismuodot sekä luonto. Hän tekee grafiikkaa ja maalauksia, joissa korostuvat erityisesti värit, liike, energia, tarina ja kehitysprosessit.

Pohjolan naisen voimakirja – 13 teemaa kohti syvää itsetuntemusta ilmestyi kirjakauppoihin viikolla 48.

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 25 vuoden kokemus sekä kotimaisen että ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Kustantamo keskittyy julkaisuohjelmassaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja on Suomen johtava kustantamo tässä kategoriassa. Viisas Elämä tarjoaa työkaluja ja oivalluksia merkitykselliseen elämään kaikilla elämän osa-alueilla. Viisas Elämän valikoimaan kuuluu ajattomia klassikoita, kuten Eckhart Tolle, Dalai Lama, Florence Scovel Shinn, James Allen, Jon Kabat-Zinn, Byron Katie, Timothy Ferriss, Tony Robbins, Charles Duhigg, Clarissa Pinkola-Estés, Wayne D. Dyer, Bruce Lipton, Michael Singer, ja Brené Brown.