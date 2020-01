Herkkäihoisille kehitetyt ihonhoidon uutuudet

YA-tuotesarjan päivittäisen ihonhoidon valikoima täydentyy YA Antiperspirantilla ja YA Pesunesteellä helmikuussa. Molemmat tuotteet on kehitetty ja valmistettu Suomessa.

– YA-sarjan uutuudet ovat kysytty lisä omaan tuotesarjaan. Uskomme niiden miellyttävän apteekkiasiakasta iästä ja sukupuolesta riippumatta hyvän hinta-laatusuhteen sekä tyylikkään yksinkertaisten pakkausten ansiosta, tuotepäällikkö Hanna Nikula sanoo.



YA Pesuneste on hellävarainen koko perheen tuote. Saippuaton koostumus sopii mainiosti myös kasvojen pesuun ja pesunesteen sisältämä kotimainen kauraöljy hoitaa lempeästi ihoa. YA Antiperspirantti puolestaan pitää olon raikkaana koko päivän ja hajusteettomuutensa ansiosta sopii sekä miehille että naisille.



Yliopiston Apteekin oman sarjan tuotteisiin valitaan aina parhaat raaka-aineet ja tuotteet valmistetaan lähellä. Noin 150 tuotteen valikoimassa on koko perheelle sopivat vitamiinit ja ihonhoitotuotteet aina edulliseen hintaan.



– Oman tuotesarjamme valikoima on laajentunut viime aikoina merkittävästi ja kehitämme sitä yhdessä asiakkaidemme kanssa jatkossakin. Viime vuonna sarjaan tuli 18 uutta tuotetta, Nikula sanoo.



YA Antiperspirantti

Hajusteeton | 75 ml | hinta 5,90



YA Pesuneste

Hajusteeton | 500 ml | hinta 7,90



Saatavilla viikosta 6 alkaen Yliopiston Apteekeista ja verkosta ya.fi