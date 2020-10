Herkku Africa -kahvit edustavat uudenlaista toimintamallia: Paahtaminen ja pakkaaminen paikan päällä Keniassa tuntuu maussa sekä tuottajille jäävässä arvossa

Keniassa, Nairobin eteläpuolella sijaitseva African Coffee Roasters on Afrikan ensimmäinen luomukahviin erikoistunut kahvipaahtimo. Yritys tekee yhteistyötä suoraan osuuskuntien kanssa ilman välikäsiä. S-ruokakauppojen valikoimiin lisätään nyt Herkku Africa -merkillä aromikkaita kahviuutuuksia, jotka on jalostettu ja pakattu paikan päällä Afrikassa.

Tuotantomaissa kahvi on monelle perheelle merkittävä viljelytuote ja toimeentulon lähde. Samaan aikaan kahvi on raaka-aine, joka etenee kasvattajalta kaupan hyllyyn usein monien väliportaiden kautta.

African Coffee Roasters ostaa papunsa suoraan viljelijäosuuskunnilta ja viljelijäryhmiltä Keniasta, Tansaniasta, Burundista, Ruandasta, Etiopiasta, Ugandasta ja Kongon Demokraattisesta Tasavallasta. Nämä ovat osin hauraita maita, joiden ongelmat ovat monisyisiä. Toisaalta myös niiden yrityksillä ja yrittäjillä voi olla vaikeuksia kytkeytyy suoraan mukaan maailmankauppaan.

African Coffee Roasters vastaanottaa suoraan osuuskunnilta ostetut kuivatut pavut paahtimolleen Nairobiin. Se paahtaa pavut ja pakkaa valmiin kahvin kuluttajapakkauksiin tehtaallaan. Paahtimon läheisen sijainnin ansiosta tämä tapahtuu lyhyen ajan sisällä papujen poimimisesta ja tällä on ratkaiseva vaikutus valmiin kahvin laatuun. Valmis pakkaus kuljetetaan maahan, missä se lopulta myydään loppukäyttäjälle. Valtaosa työstä ja työn arvosta jää alkuperäalueelle.

S-ryhmä tuo nyt Prisman, S-marketin ja Food Market Herkun valikoimiin kolme Herkku Africa -kahvia: tumma paahto suodatinkahvi, vaalea paahto suodatinkahvi ja tumma paahto kahvipavut. Kaikki luomua ja S-ryhmän vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti sertifioitua.

S-ruokakauppojen omien merkkien kahvit jo lähes 100 % sertifioituja

S-ryhmässä kahvin, teen ja kaakaon vastuullisuuteen on panostettu pitkäjänteisesti useiden vuosien ajan, ja S-ryhmän ruokakaupoissa myynnissä olevien omien merkkien tuotteiden sertifiointiaste on noussut nopeasti lähes sataan prosenttiin. Kahvi, tee ja kaakao ovat niin kutsuttuja riskiraaka-aineita, sillä niiden tuotanto on keskittynyt maihin, joissa lainsäädäntö ja sen noudattaminen sekä viranomaisvalvonta saattaa olla heikommalla tasolla. Tuotantoon voi siten liittyä korkeita ihmisoikeus- ja ympäristöriskejä.

S-ryhmä hyväksyy kahvin, teen ja kaakaon vastuullisuuden varmentamiseen Reilu kauppa, UTZ ja Rainforest Alliance -sertifioinnit, joiden kriteerien toteutumista seurataan kolmannen osapuolen auditoinneilla. Nyt myyntiin tulevat Herkku Africa -kahvit ovat UTZ-sertifioituja.

- Vastuullisuussertifiointien avulla varmistamme, että ostamamme kahvi on tuotettu työntekijöitä ja ympäristöä kunnioittaen. African Coffee Roasters -paahtimo työllistää 40 henkeä ja ostaa kahvia suoraan useilta eri osuuskunnilta sekä Keniasta että naapurimaista. Meille on luontevaa olla mukana osuuskuntien ketjussa, joka luo vaihtoehtoista mallia maailmanlaajuiseen kahvimarkkinaan, toteaa valikoimajohtaja Katja Tapio S-ryhmän marketkaupasta.