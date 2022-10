Herkkujen ostaminen kasvussa, muilta osin hintojen muutoksilla yllättävänkin pieniä vaikutuksia arkiostamiseen

- Tällaisia aikoja kustannusten nousun ja koko ruokaketjun ja asiakkaiden arjen haastavan taloustilanteen osalta emme ole ennen nähneet, tilanne on poikkeuksellinen. Meille on tärkeää seurata asiakkaidemme tuntoja ruoan hintatason suhteen ja samalla varmistaa osaltamme kaikissa tilanteissa mahdollisimman edullinen hintataso ja kaikille kukkaroille sopivia vaihtoehtoja kattava laaja valikoima. Siksi seuraamme asiakkaidemme ajatuksia hintojen kehityksestä ja mahdollisista säästöaikeista nyt säännöllisesti ja peilaamme tietoa siihen, mitä näemme ruokakauppojemme myynneissä, kertoo S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho.

S-ryhmän teettämän kyselytutkimuksen mukaan kriittisenä pisteenä oman ostokäyttäytymisen muutokselle nähdään edelleen 10 prosentin hinnan nousu (37 % vastaajista). Reilu neljännes (28 %) kertoo vasta 20 prosentin hinnannousun vaikuttavan ostoihin. Aiempien kyselykierrosten tapaan suomalaisista puolet korostaa kotimaisten tuotteiden tärkeyttä, kun puolet taas omaan talouteen sopivia halvimpia vaihtoehtoja, vaikka ne olisivat ulkomaisia.

Tuore kala palasi ruokapöytiin, banaanin ja kurkun menekki laski

Vaikka herkkujenkin hinnat nousivat seitsemän prosenttia, ostivat suomalaiset syyskuussa aiempaa enemmän esimerkiksi jäätelöä, snacksejä, virvoitusjuomia sekä makeisia.

- Mielenkiintoinen ero syyskuun toteutuneiden myyntien ja lokakuun tutkimusvastausten välillä on se, että suomalaiset kertovat vähentävänsä tiukan paikan tullen makeisten, tuoreen kalan ja virvoitusjuomien ostamista. Toteutuneissa myynneissä näistä kuitenkin karkit ja virvoitusjuomat ovat olleet kasvussa hinnannousuista huolimatta. Voi ajatella, että moni ajattelee järjellä aikovansa säästää ei-välttämättömistä tuotteista, mutta syksyn pimetessä herkut kuitenkin tuntuvat hyvältä, pohtii Sampo Päällysaho.

Tuoreen kalan pariin on myyntien perusteella palattu selkeän myyntivolyymin laskun jälkeen, eroa viime vuoden syyskuuhun oli vain -5 prosenttia. Myös maksettu keskihinta on tasoittunut: tuore kala maksoi syyskuussa 11 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten eli maksetut keskihinnat laskivat keväällä ja kesällä nähdyistä. Tuoreen lihan osalta hinta on noussut viime vuoden syyskuuhun verrattuna jopa 20 prosenttia, mutta myynnin volyymi on laskenut vain prosentin verran. Lihatuotteissa on nähtävissä siirtymää edullisempiin tuotteisiin.

Syyskuun myyntidatasta nähdään, että erilaisia muutoksia tapahtui yksittäisissä hedelmissä ja vihanneksissa, kategorian myynti kokonaisuudessaan laski vain 3 prosenttia. Yksi huomionarvoisimmista muutoksista oli se, että suomalaisten suosikkihedelmän banaanin myynti laski syyskuussa 8 prosenttia. Banaanin hinta nousi 7 prosenttia eli keskimääräistä hintojennousua vähemmän. Samaan aikaan omenan myynti nousi 6 prosenttia viime vuoden syyskuuhun verrattuna hinnan pysyessä samalla tasolla.

Arjen perustuotteissa valittiin edullisempia vaihtoehtoja

Monien tuotekategorioiden sisällä on nähtävissä siirtymää edullisempiin tuotteisiin, erityisesti arjen perustuotteissa kuten mehuissa, ruoanvalmistuksen maitotaloustuotteissa kuten kermoissa ja maitotalouden välipaloissa kuten jogurteissa. On myös tuotteita, joita asiakkaat ostavat entiseen tapaan hintojen muutoksista huolimatta. Näitä ovat esimerkiksi kananmunat, keltaiset rasvat, jauhot, hiutaleet sekä kahvi. Toisaalta joissain arjen perustuotteissa nähdään myös myynnin volyymin kasvua: esimerkiksi pastoissa, riiseissä ja nuudeleissa (+8 %).

Lähteet:

Kyselytutkimuksen toteutti S-ryhmän toimeksiannosta Feelback Oy ja se toteutettiin 9.–16.6.2022, 1.–7.8.2022 ja 3.–10.10.2022. Kyselyyn vastasi kesäkuussa 3644 asiakasomistajaa, elokuussa 4358 ja lokakuussa 3437 asiakasomistajaa, edustava otos eri puolilta Suomea, eri ikäryhmistä ja sukupuolista.

S-ryhmän myyntidatan osalta syyskuuta 2022 verrattiin syyskuuhun 2021 tarkastellen toteutuneita keskihintoja ja myyntivolyymeja.