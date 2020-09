Herkullinen D-vitamiiniuutuus tukee luuston hyvinvointia

Yliopiston Apteekin oma tuotesarja täydentyy lapsille suunnatulla D-vitamiiniuutuudella.

Yliopiston Apteekki lanseeraa syyskuussa 10 mikrogramman vahvuisen D3-vitamiinivalmisteen. Purkin kyljessä seikkailevat mansikat ja herkullinen mansikanmaku ovat lasten mieleen.

- Tällä tuotteella haluamme vahvistaa lasten tuotteiden valikoimaa oman tuotesarjamme alla, farmaseutti Hertta Hurme Yliopiston Apteekista kertoo.

D-vitamiinia tarvitaan lapsen luuston normaaliin kasvuun ja kehitykseen sekä tukemaan normaalia vastustuskykyä. Tuote maistuu myös aikuisille, D-vitamiini tukee ravinnon kalsiumin imeytymistä ja siirtymistä luuhun. Hammasystävällinen tuote on laktoositon ja gluteeniton. Pienikokoinen tabletti on helppo pureskella tai imeskellä, ja se soveltuu ympärivuotiseen käyttöön. Tuote on kehitetty ja valmistettu Suomessa.

- Oman tuotesarjan kotimaisuusaste on korkea, ja tuotteisiin valitaan aina parhaat raaka-aineet. Tätä sarjaa tehdään suurella sydämellä yhdessä asiakkaidemme kanssa, Hurme sanoo.

YA D3-vitamiini 10 µg

100 tablettia | mansikka | norm.hinta 6,90 €

Tuote saatavilla viikosta 39 alkaen Yliopiston Apteekeista ja verkosta ya.fi