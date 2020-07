Hernesaaressa rakennetaan lumenkippauslaituria

Hernesaaressa on meneillään lumenkippauslaiturin rakentaminen. Työ on edennyt vaiheeseen, jossa laiturin ensimmäisten elementtien pohjalaatat on valettu ja niiden rakentaminen ylöspäin alkaa. Elementit ovat korkeudeltaan jopa viisimetrisiä.

Laiturin elementit rakennetaan rannalla, josta ne hinataan ensi kesänä lopulliseen paikkaansa Hernesaaren niemeen, satamalaiturien läheisyyteen. Ruoppausta esirakentamista varten Hernesaaren itärannalla ruopataan myös merenpohjaa. Ruoppauksella valmistellaan Hernesaaren esirakentamista. Lue lisää Hernesaaren esirakentamisesta

