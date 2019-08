Herra Hakkarainen lähtee maailmalle

Tassulan tunnetuimman unissakävelijän seikkailut jatkuvat Vaasan kaupunginteatterissa, kun lastennäytelmä Herra Hakkaraisen seitsemän ihmettä saa ensi-iltansa syyskuussa. Näytelmä kuljettaa katsojat Herra Hakkaraisen matkassa ympäri maailman.

Herra Hakkarainen osallistuu T-marketin arpajaisiin ja voittaa maailmanympärysmatkan kahdelle. Äiti Hakkarainen ei halua lähteä mukaan, joten matkakumppaniksi valikoituu Masa Marsu. Herra Hakkarainen ja Masa Marsu pakkaavat matkalaukun, ja lähtevät kiertämään maailmaa. Kaksikko tutustuu mm. Egyptin pyramideihin, Intian ihmeisiin ja Amerikan nähtävyyksiin. Matkan aikana selviää, kuka mystinen Las Vegasin laulajatähti Little Jack McGoat todellisuudessa on, ja mikä onkaan maailman seitsemäs ihme. Näytelmä on täynnä hersyviä hahmoja, hauskoja kommelluksia sekä mukaansatempaavaa musiikkia.

Mauri Kunnaksen lastenkirjaan perustuvan näytelmän on dramatisoinut Vaasan kaupunginteatterille turkulainen Sami Rannila. Rannila on työskennellyt dramaturgina lähes 70 tuotannossa ympäri Suomen. Ohjaajana toimii tuttuun tapaan Erik Kiviniemi. Puvustuksen ja lavastuksen on suunnitellut Maria Antman. Näytelmän musiikin ovat toteuttaneet Jenny Malmberg ja Riku Metsä-Ketelä.

Herra Hakkaraista näyttelee Topi Kohonen, joka on tuore kasvo Vaasan kaupunginteatterissa. Kohonen on aiemmin nähty mm. Seinäjoen kaupunginteatterissa, missä hän työskenteli näyttelijänä vuosina 2014-2017. Muissa rooleissa nähdään Essi Hurme, Kaija Grannas (vier.), Jenny Malmberg, Nuutti Saari, Jari Hietanen, Juuso Suihkonen (vier.) ja Ville Härkönen.

Herra Hakkaraisen seitsemän ihmettä on ensi-illassa 7. syyskuuta. Näytelmän kesto on noin tunti, eikä se sisällä väliaikaa.