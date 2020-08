Herttoniemenrannan ala-asteen oppilaita ja henkilökuntaa karanteeniin koronavirusaltistuksen vuoksi

Herttoniemenrannan ala-asteella on asetettu 19 oppilasta ja 13 koulun henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä karanteeniin kahdeksi viikoksi koronavirusaltistuksen vuoksi. Ala-asteella on 520 oppilasta.

Helsingin kaupungin epidemiologinen toiminta on ollut yhteydessä karanteeniin asetettuihin ja heidän perheisiinsä. Kaikki koulun oppilaiden huoltajat ja henkilökunta ovat saaneet tiedon altistuksesta ja ohjeet siitä, miten koulunkäynti jatkuu.

Karanteenissa oleville oppilaille järjestetään etäopetusta. Koulun muiden oppilaiden opetus jatkuu lähiopetuksena, joten he tulevat normaalisti kouluun.



Karanteeniin määrättyjen tulee pysytellä kotona, eikä olla kontaktissa kodin ulkopuolisten ihmisten kanssa. Altistuneiden perheenjäsenet eivät ole karanteenissa, koska he eivät ole olleet lähikontaktissa koronavirukseen sairastuneeseen. He voivat elää ja liikkua normaalisti.

Karanteeniin asetetuille toimitetaan karanteeniin määräämisestä päätös, joka oikeuttaa tarvittaessa alle 16-vuotiaan huoltajan jäämään kotiin hoitamaan altistunutta lasta. Päätös perustuu tartuntatautilakiin.

”Tästä altistuksesta huolimatta, koulut ovat turvallisia oppilaille ja henkilökunnalle. Koulutyö jatkuu maanantaina 17.8. Helsingin kaupungin kouluissa normaalisti turvavälejä ja hyvää hygieniaa noudattaen. Altistuneet saatiin kartoitettua ja tiedotettua nopeasti”, sanoo Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.



