Hervantaan valmistui Tampereen pisin maalaus

Teoksensa teemaksi Terhi Ekebom valitsi kodin ja asumisen. Helsinkiläiselle Ekebomille Hervanta ei ollut aiemmin juurikaan tuttu paikka, mutta ennen työn aloittamista hän paneutui alueeseen liikkumalla pitkin Hervantaa ja juttelemalla asukkaiden kanssa. Myös tekstit Hervannan historiasta olivat kesälukemisena.

Aasiansilta paikan nimenä sai Ekebomin miettimään muraaliin sopivia värejä. Teoksen sinisessä voi nähdä viitteitä aasialaiseen keramiikkataiteeseen. Lämmin teehetki kuvastaa kotia - turvallista paikkaa kasvulle läheisten keskellä.

”Teoksessa näkyy koko kuva-alan matkalta reitti kotiin. Välillä se kulkee tietä, polkua tai hiihtolatua, välillä matkataan soutaen. Ihmisen reitti risteää ja kietoutuu luonnon köynnösten kanssa. Teoksen maisemassa on kumpuja ja kallioita, kuten Hervannassa. Alkupäässä, vasemmalla on enemmän luontoa ja Hervannan historiaa marjastus- ja sienestysseutuna. Iso kanttarelli muistuttaa tästä. Oikealle tultaessa erottuu uudemman ajan maamerkkejä: vesitorni, Wäinölä, silta ja pieni hyppytornin siluetti. Teepannu ja -kuppi kuvastavat Hervannan Sanomien kera kotia ja aamupalapöytää. Lehden etusivu on 13.6.2023 ilmestyneestä lehdestä, missä kerrottiin tämän muraalin valmistumisesta.”

Terhi Ekebom on helsinkiläinen taiteilija, graafinen suunnittelija ja kuvittaja. Hän valmistui Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta Helsingistä (Aalto-yliopisto) vuonna 2000 ja Helsingin Metropolia Ammattikorkeakoulusta vuonna 2002 opiskeltuaan kuvataidetta ja graafista suunnittelua. Hän työskentelee enimmäkseen kuvitusten ja sarjakuvien parissa. Viime vuosina hän on tehnyt useita seinämaalauksia ympäri Suomen, esimerkiksi Lahden uuden Matkakeskuksen tunnelimuraalin. Suomen Sarjakuvaseura myönsi Terhille Puupäähattu-sarjakuvapalkinnon vuonna 2014. Ekebom on ollut mukana lukuisissa näyttelyissä eri puolilla maailmaa, muun muassa Milanossa, Brysselissä, Pietarissa, New Yorkissa ja Chicagossa. Syksyllä hänen töitään tullaan näkemään Ljubljanassa ja ensi talvena Shanghaissa, jossa hän on mukana ainoana kutsuttuna eurooppalaisena kuvittajana.

Hervannan valtaväylälle, muraalin eteen tulee vielä valmistumaan viheralue ja parhaimmillaan taide- ja ympäristökokonaisuus tulee näkymään vuoden päästä kesällä niin pyöräilijöille kuin autoilijoillekin.

Muraaliprojektin on kustantanut Tampereen kaupunki ja koordinoijana on toiminut Tampereen taidemuseo.