Hesperian esplanadille istutetaan 16 punatammea poistettujen jalavien tilalle

Hesperian esplanadille istutetaan loka-marraskuun aikana 16 punatammea. Puut istutetaan Taivallahden pelikentän ja leikkipuiston ympäristöön, mistä jouduttiin viime talvena poistamaan 16 jalavanpakuri-lahottajasienen lahottamaa vuorijalavaa.

Punatammi valittiin vuorijalavan korvaajaksi, koska sillä ei ole todettu merkittäviä kasvitautiriskejä. Punatammi on suurikokoinen, pitkäikäinen ja näyttävä puulaji, joka sopeutuu hyvin kaupunkioloihin ja vaativiinkin kasvuolosuhteisiin. Puulajin erityispiirteitä ovat voimakas syysväri, lehden kaunis muoto ja pienet pyöreät terhot.

Punatammia on istutettu myös muualle Helsinkiin. Suurin osa istutuksista on melko nuoria, mutta esimerkiksi Sibeliuksen puistosta ja Tähtitorninvuorelta löytyy myös vanhoja yksilöitä.

Kaupunki varautuu kasvitauteihin

Hesperian esplanadin perinteikäs jalava päätettiin korvata toisella puulajilla, koska kaupungin täytyy huomioida kasvilajivalinnoissaan sellaiset kasvitaudit ja -tuholaiset, jotka voivat aiheuttaa nopeasti leviävää tuhoa.

Puistossa on jouduttu viime vuonna kaadettujen puiden lisäksi myös aiemmin poistamaan ja harventamaan jalavia, sillä jalavanpakuri on aiheuttanut niissä turvallisuusriskejä. Lahottajasieni heikentää erityisesti oksanhaaroja, joten puista on revennyt ja pudonnut alas isoja oksia, vaikka runko on näyttänyt terveeltä. Osa lahottajasienen tartuttamista jalavista on voitu säilyttää niiden oksistoa pienentämällä.

Toinen jalavia uhkaava kasvitauti on hollanninjalavatauti. Sitä ei toistaiseksi esiinny Suomessa, mutta tautia on yleisesti kaikissa naapurimaissamme. Hollanninjalavatauti leviää tehokkaasti sitä levittävien kaarnakuoriaisten mukana, ja ilmastonmuutoksen myötä riski taudin leviämiselle Suomeen on kasvanut.

Hesperian esplanadilla kasvitaudit ovat huomattava uhka, sillä myös puiston alkuperäisiin lajeihin kuuluvalla hevoskastanjalla on useita tauti- ja tuholaisriskejä. Puulaji kuitenkin säilytetään nykyisellä paikallaan Mannerheimintien ja Runeberginkadun välisellä osuudella, koska hevoskastanjat koetaan tärkeäksi kaupunkikuvalle ja alueen asukkaille. Hevoskastanjarivejä on tavoitteena ylläpitää täydennysistuttamalla, eli istuttamalla aukkokohtiin uusia taimia.