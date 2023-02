Heurekassa H18 Ystävämme tekoäly -iltatapahtuma vain aikuisille perjantaina 10.2.

Heurekan tapahtumatorilla voi ajaa automaattiautoilla kilpaa ja harjoitella ohjelmointia ryhmässä. ”Automaattiautot” on robotiikkaa ja ohjelmointia hauskalla tavalla esittelevä työpaja, joka sopii niin aloittaville kuin kokeneimmillekin ohjelmoijille. Pienillä automaattiautoilla kilpaillaan mutkaisella radalla formulahengessä. Automaattiautoja ohjelmoidaan klo 19 alkaen ja tiimit voivat ilmoittautua paikan päällä illan aikana ajettaviin kilpa-ajoihin.

Ideaverstaan ”Loistavat kortit” -työpajassa voi suunnitella onnittelukortin tai lähestyvän ystävänpäivän teemaan sopivan kortin läheiselle. Ihan perinteisestä korttipajasta ei ole kyse, sillä kortti sähköistetään valoa loistavaksi.

Planetaariossa esitetään illan aikana erikoisnäytös elokuvasta Fractal Time. Abstrakti elokuva leikittelee universumimme alkuperällä ja tulevaisuudella. Elokuvassa tekoälyä on hyödynnetty luomaan matemaattisia kuvioita, joihin katsoja voi uppoutua ja kokea jotain visuaalisesti ainutkertaista. Elokuva on erikoisnäytös, joka on esitetään vain teemaillassa.

Auditoriossa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja tekoälystä. Tampereen yliopiston tutkija, sosiaalipsykologian YTM Jenna Bergdahl käsittelee puheenvuorossaan tekoälyn utopioita ja dystopioita: Mitkä tekijät vaikuttavat mielikuviimme ja asenteisiimme tekoälyä kohtaan? Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Hannu Toivonen ja väitöskirjatutkija Iikka Hauhio pohtivat, miten onnistuu kielimallilta piilomerkitysten tuottaminen ja tunnistaminen.

Tapahtumassa ovat mukana CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy ja Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osasto. CSC:n pisteellä voi testata tekoälytietouttaan kännykkäpelin avulla, luoda tekoälyn avulla taidetta ja kokeilla iskurepliikkibottia. Helsingin yliopiston pisteellä tekoälyn avulla kirjoitetaan eroottisia runoja - tai ainakin yritetään. Kävijät pääsevät kokeilemaan runokonetta ja testaamaan tekoälyn sensurointia. Molempien tapahtumakumppaneiden pisteet ovat Heurekan aulassa.

Tapahtuman teemaan voi syventyä myös Heurekan tekoäly-aiheisessa näyttelyssä Tekoäly - Me, Myself and AI. Illan erikoisohjelman lisäksi kaikki Heurekan näyttelyt, kuten Leikin voima ja Katastrofin keskellä, ovat koettavissa samalla lipulla.

Aikuisten iltatapahtuman liput myydään Heurekan verkkolippukaupasta erikoishintaan 15 €/ennakkolippu, ovelta 17 €/lippu, jos lippuja on jäljellä. H18-illan ajaksi lähes koko tiedekeskus muuttuu anniskelualueeksi.

Lisätietoja tapahtumasta ja sen ohjelmasta:

Heurekan verkkosivuilta: https://www.heureka.fi/event/h18-ystavamme-tekoaly/

tai

Tapahtumatuottaja Kirsi Järvinen, kirsi.jarvinen@heureka.fi, puh. 040 591 0918