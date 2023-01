Hevosten hoitaminen ei ole pelkkää leikkiä – Melli on minun käynnistää hurmaavan lukemaan opettelevien heppasarjan

Elämä ponien kanssa on mutaista, raskasta – ja aivan ihanaa. Hurmaava ponisarja lukemaan opetteleville alkaa.

Emman paras kaveri on shetlanninponi Melli. Emma käy joka päivä tallilla hoitamassa sitä. Välillä työ on rankkaa, mutta aina sen arvoista. Paitsi silloin kun Emman isosisko muistuttaa, että Melli on oikeasti hänen poninsa. Niin epäreilua! Hänellähän on jo yksi poni, Kimo.

Emma päättää lintsata tallilta ja sen sijaan pitää hauskaa ystävien kanssa koulun jälkeen. On kiva, kun ei tarvitse paiskia hommia karsinassa, mutta Melliä tulee ikävä. Ehkä silläkin on nälkä ja yksinäinen olo...

Emma oppii, että vaikka hevosharrastus on kovaa työtä, se myös palkitsee.

Ruotsalaiskirjailija Siri Spontin ja -kuvittaja Andrea Femerstrandin Melli on minun käynnistää hurmaavan lukemaan opetteleville suunnatun ponisarjan, jonka seuraava osa ilmestyy suomeksi jo kesällä 2023.

Melli on minun ilmestyy 9.2.2023.

