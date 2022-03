Hietalahden torista ensi kesän terassikeidas? Operaattoria etsitään!

– Haemme terassihankkeelle operaattoria, ravintola- tai tapahtuma-alan yritystä, joka vastaisi Hietalahden torin yhteisterassin tuottamisesta yhteistyössä Helsingin Kaupunkitilojen kanssa. Operaattori ottaisi vastuun yhteisterassin liiketoiminnasta, aluesuunnittelusta sekä tuotannosta. Kaupunkitilojen rooli olisi ohjata palveluntuottajaa yhdessä käyttöoikeussopimuksessa sovituin ehdoin, kertoo Helsingin Kaupunkitilat Oy:n toimitusjohtaja Peggy Bauer.

Yhteisterassin toiminta perustuisi Helsingin Kaupunkitilojen vuosina 2020 ja 2021 Senaatintorille ja Kasarmitorille tuottamien kesäterassien kaltaiseen konseptiin. Terassikokeilut ovat keränneet kiitosta niin kaupunkilaisilta kuin kotimaanmatkaajiltakin ja niiden merkitys mukana olleille ravintoloille ja koko keskustan elinvoimaisuudelle on ollut huomattava.

– Senaatintorin ja Kasarmitorin kesäterassithan olivat kuitenkin korona-ajan poikkeustekoja ja siksi kaupungilla oli niissä niin vahva vetorooli. Nyt kun korona alkaa tasaantumaan, on luonnollista heittää palloa eteenpäin yrittäjien suuntaan. Haluamme, että toreilla ja aukioilla on elämää koronan jälkeenkin ja itse konseptihan on kaupunkilaisten rakastama! sanoo Bauer.

Herkullinen Hietalahti

Tulevan kesän yhteisterassin sijaintia ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta tiedossa on, että edellisvuosien lokaatiot eivät ole mahdollisia: Senaatintoria on jo varattu muiden tapahtumien käyttöön ja Kasarmitorin ympäristössä on terassitoimintaa haittaavia remontteja. Herkullisimpana vaihtoehtona tällä hetkellä suunnittelupöydällä pyöriikin Hietalahden tori.

– Hietalahden kauppahallissa on jo valmiiksi aivan upea ravintolakeskittymä ja olisi mahtavaa laajentaa hallin kattausta torille yhdessä muiden kiinnostavien helsinkiläisten ravintolatoimijoiden kanssa, sanoo Bauer.

Hietalahden torin kirpputoritoiminnan suosio on jo koronaa edeltävinä kesinä ollut vahvasti hiipuman päin. Nettikirpputorien yleistyminen ja erilaiset ilmaiset kirppistapahtumat ovat syöneet sen vetovoimaa. Se, voitaisiinko kirppistoimintaa jotenkin yhdistää kesäterassitoimintaan tai osoittaa sille kokonaan uusi paikka, on vielä avoinna.

Terassitoiminta ajoittuisi kesä-elokuulle ja sen tarkemmat ajat selviävät myöhemmin, kuten myös mukaan valittavien ravintoloiden määrä.

Operaattorihaku

Mikäli yrityksesi on kiinnostunut toimimaan Hietalahden yhteisterassin operaattorina, otathan yhteyttä 27.03.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen tapahtumat@kaupunkitilat.fi

Helsingin Kaupunkitilat Oy kutsuu potentiaaliset tarjoajat keskusteluun yhteisterassin ja käyttöoikeussopimuksen raameista, yhteistyöstä ja operaattorin ehdotuksesta kokonaisuuden toteuttamiseksi maaliskuun 2022 loppuun mennessä.