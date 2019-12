Hihna247 tulee taas ja nyt Vantaalta – lahja lahjaksi ensi kertaa Suomi-somen historiassa

Sadat tuhannet suomalaiset seuraavat Hihna247-livelähetystä ensi lauantaina. Vantaan Prisma Jumbon kassahihnalta livekuvaa lähettävä Jouluhihna paljastaa, millaisia jouluostoksia suomalaiset tekevät yhtenä joulun ajan vilkkaimmista kauppapäivistä. Tänä vuonna Jouluhihna yhdistää voimansa Hope ry:n kanssa. Jouluhihnalla asioivat voivat antaa lahjan lahjaksi vähävaraisille suomalaisille perheille.

Satoja tuhansia hihnasta hurmioituneita katsojia, kymmeniä tuhansia kommentteja. Hihna on hitti kerta toisensa jälkeen. Prisman kassahihnan joululahja- ja ruokaostosten kulkue viihdyttää ihmiset jälleen kohti joulunviettoa lauantaina 14.12. klo 12-20. Lähetys nähdään tuttuun tapaan Prisman Facebook-sivulla. Kuudennen kerran järjestettävän jouluhihnan näyttämönä on Vantaalla kauppakeskus Jumbossa sijaitsevan Prisman kassahihna numero 4.

Tavoitteena ennätysmäärä jouluiloa vähävaraisille perheille

Tänä jouluna Hihnalla asioivat voivat samalla ryhtyä joulupukeiksi ja lahjoittaa Hope ry:n kautta lahjan lahjaksi vähävaraisille perheille. Joululahjat voi ojentaa henkilökohtaisesti joulupukille tai tontulle Prisma Jumbon joulupajassa. Hope ry toimittaa lahjat perheille jouluaatoksi. Lahjoitusten lukumäärää seurataan reaaliaikaisesti livelähetyksessä ja #lahjalahjaksi hashtag saattaa tulla tutuksi lauantaina. Lahja lahjaksi -lahjoja voi hankkia myös prisma.fi-verkkokaupasta.

- Nyt lauantaina Hihna247 käyttää voimansa tärkeän asian puolesta ja järjestää yhdessä Hope ry:n kanssa joululahjakeräyksen suomalaisille vähävaraisille perheille. Tällaista reaaliaikaista hyväntekeväisyyslähetystä somessa ei ole Suomessa aikaisemmin nähty, sanoo Prisma Jumbon johtaja Merja Piispanen.

- Saamme varmasti kerättyä yhteistyössä ennätysmäärän jouluiloa mahdollisimman monelle tarvitsevalle lapselle ja nuorelle. Olemme iloisia siitä, että suosittua ilmiötä hyödynnetään näin hyvän joulumielen antamiseen, uskoo Hope ry:n toiminnanjohtaja Eveliina Hostila.

Hope ry ja Prisma.fi toteuttavat verkkokauppayhteistyötä jo kolmatta kertaa joulun alla.

- Hihna247:n kulttistatusta on haastettu viime viikkoina useilla Ovilive-lähetyksillä. Emme ole huolissamme. Hihna-ilmiön ympärille on syntynyt sitoutunut hihnaheimo. Siinä yhdistyy yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunne. Hihna on viihdettä, joillekin jopa taidetta. Innoittipa hihnailmiö Antti Tuiskuakin laulamaan Vain Elämää -jouluhitissään ”Tääl pyörii joku 24/7 liukuhihnalive”, kertoo Juha-Matti Levo S-ryhmän vähittäiskaupan viestinnästä.

Kassa, jossa Jouluhihnaa kuvataan, on selkeästi merkitty. Näin lähetykseen päätyvät vain halukkaiden ostokset.

Toimi näin: lahja lahjaksi

Lahja lahjaksi Jumbon Prismasta: Mene Jumbon Prismaan. Osta lahjaksi soveltuva tuote. Prismassa on esillä lahjalahjaksi -pöytiä, joille on koottu Hope ry:n listaamia perheiden suosikkilahjoja. Maksa ostokset ja luovuta lahja lahjaksi Prisman kassojen vieressä tonttupartiolle. Ole hyvillä mielin.

Lahja lahjaksi -lahjoja voi hankkia myös prisma.fi verkkokaupasta. Valitse lahja lahjaksi valikosta. Klikkaa ”Osta” ja ole hyvillä mielin.

Ensimmäinen Hihna247-lähetys tehtiin juhannuksena 2017. Hidasta kassahihnan liukua on ihasteltu perinteisesti juhannuksena sekä myös itsenäisyyspäivänä ja joulun alla. Viime juhannuksena Tampereella toteutettu ja Kummeli-tähtien selostama Juhannushihna rikkoi kävijäennätyksen ja keräsi 400 000 katselijaa. Hihna247 palkittiin Cannesin pronssileijonalla maailmanluokan viestintäoperaationa toukokuussa 2018.

#hihna247

#lahjalahjaksi

#jouluhihna