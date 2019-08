Hiidenkiven ja Ressun peruskoulut perustavat kaksipäiväisen pop up -koulun Oodiin elokuun lopussa

Tervetuloa tutustumaan 29.-30. elokuuta klo 10.00-14.00 pop up -kouluun Helsingin keskustakirjasto Oodiin. Kaikille avoimessa tilaisuudessa pääsee tutustumaan muun muassa peruskoulujen tapaan toteuttaa ilmiöoppimista.

Osa Hiidenkiven ja Ressun peruskoulujen osaajista, opettajat ja 50 oppijaa, esittelevät tämän viikon torstaina ja perjantaina Oodin kakkoskerroksessa sijaitsevassa Kuutio-nimisessä tilassa heidän tapaansa toteuttaa ilmiöoppimisen jakso. Yhtenä pop up -koulun teemana on muun muassa sivilisaation synty. Opetusta voi seurata paikan päällä sekä esittää opettajille ja oppijoille kysymyksiä suomeksi tai englanniksi. Samalla voi vaikkapa täydentää omaa osaamista aidossa oppimisen tilanteessa yhdessä 5-, 6- ja 9 -luokkalaisten oppijoiden kanssa.



Pop up -koulu on aidon oppimisen tilanne, jossa oppija on tekijä ja tutkija. Opettaja ohjaa oppijaa oppimisessa ja tiedon löytämisessä.





Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4.