Hiidensalmen Salen rakentaminen alkoi - avajaisia juhlitaan ensi vuoden alussa

”SSO on tulevaisuuteen katsova osuuskauppa ja uusien kauppapaikkojen etsiminen sekä tulevan liiketoiminnan suunnittelu on työtä, jolla haluamme varmistaa asiakaslähtöisen palvelun myös tulevaisuudessa. Uuden yksikön myötä haluamme tarjota lisää laadukkaita nopean asioinnin mahdollisuuksia ja täydentää palvelutarjontaa. Unohtamatta henkilökuntaa – ihmiset tekevät kaupan ja uuden kaupan myötä voimme jälleen tarjota lisää hyviä kohtaamisia”, kertoo SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér.

”Hiidensalmen alueelle suunniteltava lähikauppa on Sale-konseptin suurimman kokoluokan yksikkö. Uudesta kaupasta löytyy uusia palveluita tuorepuristetusta mehusta, paistopisteen uunituoreisiin herkkuihin unohtamatta asiointia helpottavia itsepalvelukassoja. Uudesta Salesta suunnitellaan myyntipinta-alaltaan noin 650 neliöistä kauppaa. Tuotevalikoimaltaan se tarkoittaa noin 10 000 tuotteen laadukasta valikoimaa”, kertoo Finér.

”Ekologisuuden osalta asetimme uudelle kaupalle erittäin kunnianhimoiset tavoitteet. Teimme jo suunnitelmien yhteydessä tarkat laskelmat rakentamisen vaikutuksista luontoon. Vain ottamalla nämä seikat jo rakennusvaiheessa huomioon, voidaan niiden vaikutus myös minimoida. Rakennusmateriaalit on valittu huolella: esimerkiksi käytetty puu on kestävistä lähteistä ja sertifioitua. Itse myymälä käyttää uusiutuvaa- ja itsetuotettua energiaa tuulivoiman, hyötykäyttöön valjastetun lauhdelämmön sekä myöhemmin asennettavien aurinkopaneelien avulla, jolloin kiinteistön arjen ylläpidosta saadaan täysin päästötöntä. Se on iso juttu, joka näin osaltaan toteuttaa SSOn asettamaa hiilinegatiivisuustavoitetta vuoteen 2025 mennessä", kertoo SSO:n liikepaikkapäällikkö Mika Tolppola.

Uuden kaupan pääurakoitsijana toimii SSO:n alueen paikallinen Ojarannan Rakennus Oy ja avajaisia on tarkoitus päästä juhlimaan vuoden 2022 alussa.