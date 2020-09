Hiihtodopingskandaali ja liian täydellinen avioliitto – Syksyn dekkarit tarjoavat sykettä nostattavaa jännitystä pimeneviin iltoihin

Tämän syksyn käännösdekkareissa uppoudutaan norjalaisen hiihtodopingin maailmaan ja kurkistetaan täydelliseltä näyttävän avioparin kodin suljettujen ovien taakse. Suomalaislukijoille rakkaat suosikkietsivät kohtaavat niin tunnelmallisessa Gotlannissa kuin Los Angelesin yössä. Uutuusromaanit julkaistaan 20-vuotista dekkaristin uraansa juhlivalta Anna Janssonilta, vuodesta toiseen myyntilistojen kärjessä jatkavalta Michael Connellyltä, Norjan dekkarikuningattarelta Anne Holtilta sekä brittiläiseltä B.A. Parisilta, jonka hyytävä psykologinen trilleri Suljettujen ovien takana on ollut huikea menestys.

Anne Holt: Kuolematon kunnia (ilmestynyt)

Norjan dekkarikuningatar Anne Holt avaa uuden sarjansa ajankohtaisella ja terävällä rikosromaanilla, joka ruotii huippu-urheilun kulissien takaista maailmaa armottomasti. Sarja esittelee Selma Falckin, viisikymppisen entisen juristin ja huippu-urheilijan. Falck on menettänyt kaiken: rahansa, parisuhteensa, lapsensa ja juristinlupansa. Kun nuori hiihtolupaus jää kiinni dopingista, Selmalle tarjoutuu mahdollisuus puhdistaa tämän nimi ja samalla myös oma maineensa. Kun toinen hiihtomaajoukkueen jäsen kuolee tapaturmaisesti ja hänenkin verestään löytyy kiellettyjä aineita, Selma huomaa olevansa tilanteessa, jossa useamman hiihtäjän henki riippuu hänestä.

Michael Connelly: Yön pimein hetki (ilmestynyt)

Suosikkietsivät Harry Bosch ja Renée Ballard yhdistävät voimansa Los Angelesin yössä dekkarimestari Michael Connellyn uutuudessa. Vanha ratkaisematon juttu ei jätä Boschia rauhaan ja hän murtautuu poliisilaitoksen arkistoon löytääkseen johtolankoja. Yövuorossa työskentelevä konstaapeli Ballard yllättää Boschin itse teosta ja hätistelee miehen ulos – ilman tapauskansiota. Jokin teinitytön murhassa kiinnittää kuitenkin Ballardin huomion. Itsepäinen kaksikko päättää napata murhaajan, joka on kulkenut vapaana jo aivan liian kauan. Moninkertaisesti palkittu Connelly on yksi maailman suosituimmista rikoskirjailijoista.

Anna Jansson: Viimeiset sydämenlyönnit (ilmestynyt)

Ruotsalainen Anna Jansson on kirjoittanut tunnelmalliseen Gotlantiin sijoittuvia Maria Wern -dekkareita jo 20 vuotta. Juhlavuoden odotetussa 20. osassa Wern selvittää nuoren naisen katoamista. Cecilia on ollut ilman sydänlääkitystään jo päiväkausia, ja Marian on löydettävä hänet ennen kuin on liian myöhäistä. Samaan aikaan Marian kollegan Per Arvidssonin 6-vuotiaan tyttären Wilman kunto heikkenee ja tämä tarvitsee pikaisesti uuden sydämen. Perin ex-vaimo on valmis tekemään mitä tahansa, kunhan Wilma selviää. Pian Maria ymmärtää, että tapaukset liittyvät toisiinsa.

B. A. Paris: Suljettujen ovien takana (ilmestyy 5.10.)

Jack on komea ja varakas lakimies, Grace hurmaava kodinhengetär. He ovat täydellinen pariskunta, jonka haluaisi tuntea paremmin. Graceen tutustuminen on kuitenkin hankalaa, koska he eivät ole koskaan erossa. Voi miettiä, miksei Grace koskaan vastaa puhelimeen tai miksei hän koskaan lähde lounaalle ilman Jackia. Ja miksi yhdessä makuuhuoneen ikkunoista on kalterit. Englantilaisen B.A. Parisin Suljettujen ovien takana on hyytävän klaustrofobinen, Hitchcock-henkinen menestystrilleri, jota on vaikea laskea käsistään. Kirja on myynyt jo yli miljoona kappaletta ja Parisilla on lähes 40 kansainvälistä kustantajaa.