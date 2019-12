Hiilijalanjälki -44% – Kuopion vähähiilinen hirsikoulu kohoaa kolmessa päivässä

Kuopion Kaislastenlahdessa kohoaa tällä viikolla koko mittoihinsa yli 2800 neliön vähähiilinen koulukeskus. Hirsien asennus päärakennukseen tehdään vain kolmessa päivässä. Valmistuttuaan tämän julkisten hankintojen pilottikohteen hiilijalanjälki on Suomen ympäristökeskuksen laskelmien mukaan 44 prosenttia pienempi kuin saman kokoisella, kaukolämpöä käyttävällä betonirakenteisella koululla.

Poikkeuksellisen nopealla asennuksella minimoidaan pitkän ulkona säilytyksen aiheuttamat mahdolliset myöhemmät sisäilmariskit. Suuren hirsimäärän pitkäaikaisessa säilytyksessä ulkona on riskinsä.



– Hirsi imee sateettomallakin säällä ulkoilmasta kosteutta huolimatta nykyisin yleistyneistä julkisten hankkeiden sääsuojista. Koulun hirret valmistuivat tehtaalta perjantaina ja pakattiin kuljetukseen sunnuntaina. Asennustiimimme aloitti työnsä maanantaiaamuna kello 7, kertoo neljä Suomen kymmenestä hirsikoulusta rakentaneen Ollikaisen Hirsirakenteen toimitusjohtaja Tero Ollikainen.

Suomen ympäristökeskuksen laskelmien mukaan koulun hirsirakenne vähentää päästöjä pääosin rakennusvaiheessa 241 hiilidioksiditonnia verrattuna betonirakenteeseen. Maalämpöratkaisu vähentää hiilidioksidipäästöjä elinkaarilaskelmalla 50 vuoden aikana 1080 tonnia verrattuna kaukolämpöön.



Aurinkopaneelit vähentävät ostosähkön tarvetta. Päästöjä vähentävä vaikutus paneelien valmistus huomioiden on 50 vuodessa 29 hiilidioksiditonnia. Kokonaispäästöissä vähennys on 44 prosenttia verrattuna betonirakenteiseen, kaukolämmöllä lämmitettävään ja aurinkopaneelittomaan rakennukseen.



Laskelmat perustuvat oletusarvoihin, joita olivat mm. 2873 neliömetrin lämmitettävä nettoala ja 25 kWp:n aurinkosähköjärjestelmä.

Kymmeniä hirsikouluja

tulossa Suomen kuntiin



Suomen kunnissa on tällä hetkellä meneillään kymmeniä tutkimus- ja suunnitteluhankkeita hirsikoulujen ja -päiväkotien rakentamisesta.



– Hirren suosion kasvu näkyy selvästi. Tarjouskierroksellakin on tällä hetkellä useita hirsikouluja, Tero Ollikainen kertoo.



Julkisissa rakennuksissa hirsirakentajalta edellytetään elinkaaren ympäristövaikutuksen hiilitaselaskentaa, jonka Ollikaisen Hirsirakenne toi ensimmäisenä alan yrityksenä myös yksityisasiakkaiden hirsirakennuksiin.



Julkisia hankintoja

ohjataan vähähiilisyyteen



Kuopion ensimmäinen hirsikoulu korvaa kaupungin läntisen maaseutualueen kolme koulukiinteistöä vuoden 2021 alusta.



Koulu on pilottikohde julkisten hankintojen vähähiilisyys- ja kiertotalouskiihdyttämöhankkeessa, joka pyrkii lisäämään tietoa vähähiilisyyden ja kiertotalouden hyödyistä jo kuntien hankintojen suunnitteluvaiheeseen.



Kuopion koulukeskukseen siirtyvät kolme lakkautettavaa kyläkoulua, päiväkoti ja harrastetilat. Yhteensä koulu palvelee yli 200 lasta ja nuorta.

Ollikaisen Hirsirakenteen muita viime vuosina valmistuneita julkisia rakennuksia ovat Ruoveden seurakuntatalo, Ikaalisten Valkean ruusun koulu, Viitasaaren Päiväkoti, Vehmaan koulu ja Koskenkylän koulu.



Kuopion koulun rakennustöistä vastaa Rakennustyö Salminen. Rakennuttaja on Kuopion Tilakeskus.