Hiilineutraalin kiertotalousajattelun ja -osaamisen konkreettista lisäämistä: KIP:n uusi kiertotalousaika – Sanoista tekoihin! -kiertotalouskoulutuksen pilotointi alkaa

Osaamistarpeeseen vastataan KIP:n uusi kiertotalousaika – sanoista tekoihin! -koulutuspilottihankkeella. KIP:n tulevaisuuden visiona on olla alansa vastuullinen ja kehittyvä suunnannäyttäjä koko maailmassa. Koulutuspilottihankkeen avulla KIP lunastaa visionsa tulla todelliseksi kiertotalouden edelläkävijäksi yhteistyössä kaikkien KIP:n ekosysteemiin kuuluvien toimijoiden kanssa. Vaikka teollisella kiertotaloudella on vuosikymmenten perinteet Kokkolan suurteollisuusalueella, koulutuspilotin ajankohta on nyt erittäin otollinen, kun keskustelu hiilineutraalista kiertotaloudesta on siirtymässä käytännön- ja yksilötasolle.



Kiertotaloutta ei rakenneta ilman osaajia!

KIP:n uusi kiertotalousaika – sanoista tekoihin! -hankkeen koulutuspilotissa on luotu koulutussisältö, joka tukee kemianalan siirtymistä hiilineutraaliin kiertotalouteen. Konkreettista kiertotalousosaamista tarvitaan, jotta pilotin kohderyhmät hahmottavat kokonaisvaltaisesti kiertotalouden ja osaavat soveltaa hiilineutraalin kiertotalouden periaatteita omassa työssään. Sama koulutussisältö mahdollistaa työssä olevien, opiskelijoiden ja opettajien osaamisen täydentämisen, jotta he voivat toimia entistä vahvemmin kiertotalouden mukaisesti sekä käyttää osaamistaan kiertotalouden edistämiseksi. Pilotilla edistetään työntekijöiden jatkuvaa oppimista sekä vastataan ammatillisen oppimisen tarpeisiin, jotka ovat jääneet viime vuosina kiertotalouskoulutuksessa paitsioon.

Koulutuksen pilotointi ja sen esittely pilottiryhmälle

Koulutuksen pilotointi alkaa kickoff-tilaisuudella, joka järjestetään virtuaalisesti Zoomin kautta tiistaina 18.1.2022. Tilaisuudessa esitellään koulutuksen sisältöä sekä sen oppimisalustaa, ThingLinkiä. Mukana tilaisuudessa on suosittu meteorologi Kerttu Kotakorpi puhumassa kiertotalouden merkityksestä ilmastonmuutoksessa. Esittelyn jälkeen alkaa koulutuspilotin varsinainen testijakso, joka kestää 18.2.2022 saakka. Koulutus on mahdollista toteuttaa ajasta ja paikasta riippumatta, omaan tahtiin opiskellen. Pilottiryhmällä, joka on koottu KIP:n alueen työntekijöistä, Kpedun opiskelijoista ja opettajista, on tärkeä rooli koulutuksen testaamisessa ja erityisesti palautteen annossa, jotta kiertotalouskoulutuksesta saadaan mahdollisimman toimiva ja sisällöltään oikeanlainen.

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän (Kpedu) ja KIP Servicen yhteinen KIP:n uusi kiertotalousaika – sanoista tekoihin! -koulutuspilottihanketta rahoittaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.