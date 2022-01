Hiittisten kirkon paahdeympäristön kedot ennallistetaan

Paahdeympäristön tila on jatkuvasti heikentynyt umpeenkasvun vuoksi ja jäljellä oleva ketoalue on pirstoutumassa. Umpeenkasvun seurauksena myös monien lajien tärkeä ravintokasvi kangasajuruoho on vähentynyt. Lajistoa on kartoitettu moneen otteeseen ja alueen hoitosuunnitelma on laadittu vuonna 2015. Ennen hoitotoimien käynnistämistä hoitosuunnitelma on päivitetty ja siitä on keskusteltu yhdessä maanomistajien kanssa. Raivaukset toteuttavat Nordell’s Forest Ab.

Hiittisten kirkon paahdealueen hiekkaisilla kedoilla esiintyy lukuisia uhanalaisia ja elinympäristönsä suhteen vaativia paahdealueiden hyönteislajeja, joilla on vain muutamia muita esiintymispaikkoja koko Suomessa kuten esimerkiksi erittäin uhanalaiset lajit isoharmokääriäinen (Cnephasia communana, EN), ajuruohopussikoi (Coleophora lixella, EN), kenttäkirjokoista (Pyrausta ostrinalis, EN) ja isoarokoisa (Pempeliella ornatella, EN). Kaikki mainitut lajit ovat myös luokiteltu erityisesti suojeltaviksi lajeiksi sekä kiireellisesti suojeltaviksi lajeiksi. Hiittisten kirkon paahdealue on myös yksi kahdesta tunnetuista äärimmäisen uhanalaisen myyräkangasluteen (Geocoris grylloides (CR) esiintymäpaikoista. Hoitotoimenpiteillä Varsinais-Suomen ELY-keskus pyrkii edesauttamaan alueen uhanalaista lajistoa. Hoidosta hyötyy myös alueen muu huomionarvoinen lajisto.

Hoitotoimien tavoitteina ovat:

avoimen paahdeympäristön pinta-alan kasvattaminen

maanpinnan säilyttäminen riittävän avoimena

taimettumisen vähentäminen/ puustoittumisen ehkäisy

varjostuksen ehkäisy

Lisätietoja:

Iiro Ikonen, ylitarkastaja, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 022 869

Charlotta Berlin, suunnittelija, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 022 029