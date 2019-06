Hiljainen kauneus Ateneumissa ja HOK-Elannon ravintoloissa

Ateneum-Taidemenu on Ateneumin taidemuseon ja kuuden HOK-Elannon ravintolan tarjoama kokonaisvaltainen maku- ja kulttuurielämys. Se sisältää sekä elegantin menun että pääsylipun Ateneumiin, jossa on nähtävillä Hiljainen kauneus – Pohjoismaiden ja Itä-Aasian yhteys -näyttely 6.10. saakka.

Taidemenu on nautittavissa 14.6.–6.10. BBQ Housessa, Belgessä, Casa Largossa, Italossa ja Kaarnassa sekä Salvessa 14.6.–14.8. Jokaisella ravintolalla on oma uniikki, taidolla ja tunteella suunniteltu menu, joka on saanut inspiraationsa Hiljainen kauneus -näyttelystä. Asiakas saa pääsylipun Ateneumiin ravintolasta, mutta voi tutustua näyttelyyn joko ennen ateriaa tai sen jälkeen. Menu on edullisempi S-Etukortilla.

Hiljainen kauneus esittelee Suomen, Ruotsin ja Japanin välistä vuorovaikutusta 1900-luvulla. Esillä ovat maalaukset ja grafiikka rinnakkain keramiikan, tekstiilitaiteen sekä arkkitehtuurin kanssa. Keskeinen lähtökohta on japanilaisen estetiikan ajatus arjen kauneuden arvostamisesta, joka liittyi 1800-luvulla alkaneeseen japonismi-ilmiöön. Yhtenä esimerkkinä japonismin vaikutuksesta taiteessa ja muotoilussa on 1900-luvun alussa esiin noussut pelkistäminen, joka on jatkunut nykypäivään asti.