Hillotäytteinen laskiaispulla ykkösenä! Mitä muuta S-ryhmän myyntidata kertoo helmikuun herkkuleivonnaisista?

Nopean syömisen suosio kasvaa ABC-asemilla – uutuusannos on jättihitti Tukholman grillikioskeilla 31.1.2023 09:58:05 EET | Tiedote

Nopean ja helpon syömisen trendi jatkaa voittokulkuaan ABC-asemilla. Asemien myydyimmäksi annokseksi on vakiintunut kebab ranskalaisilla, joka on jo toista vuotta peräkkäin ohittanut perinteikkään lehtipihvin myynnin. Jatkuvasti uudistuvan ruokalistan tuorein tulokas Rullero on Tukholman grilleiltä tuttu, suomalaisille tutuilla mauilla täytetty rieskarulla.