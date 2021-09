Himalajan palvelutalossa on todettu koronavirustartunta

Ikäihmisten palveluasumisen yksikössä Himalajassa on todettu 3.9.2021 yksi koronavirustartunta. Tällä hetkellä altistuneina on kolme henkilökuntaan kuuluvaa ja kahden pienkodin lähes 30 asukasta. Altistuneet on asetettu karanteeniin.

Altistuneet asukkaat hoidetaan heidän huoneissaan, ja he ovat tehostetussa oireseurannassa. Kaikki Himalajan yksikön asukkaat ovat täysin rokotettuja. – Yksikköön järjestetään korvaavaa henkilöstöä toiminnan turvaamiseksi. Lyhytaikaishoito on keskeytetty eikä uusia jaksoja voida pitää. Vierailuja Himalajan yksikköön ei suositella, kertoo koti- ja laitoshoidon ylilääkäri Markus Råback. Tämän hetken tiedon mukaan Himalajan toiminta palaa normaaliksi 10.9.2021, ellei jatkotartuntoja ilmene.

