Himalajan palvelutalossa on todettu uusia koronatartuntoja 16.12.2021

Ikäihmisten palveluasumisen yksikössä Himalajassa on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa henkilökunnassa 16.12.2021. Altistuneita asukkaita sekä työntekijöitä on nyt Alppi ja Aurora-pienyksiköissä alustavien selvityksien perusteella yli 20 henkilöä. Jäljitystyö jatkuu edelleen ja karanteeniin on asetettu 15 henkilöstöön kuuluvaa.

Altistuneet asukkaat hoidetaan heidän omissa huoneissaan nyt kaikissa pienkodeissa, ja he ovat tehostetussa oireseurannassa. – Vierailuja Himalajaan emme nyt voi suositella. Mikäli jatkotartuntoja ei seurannassa todeta, Himalajan toiminta normalisoituu 25.12.2021 jolloin vierailutkin mahdollistuvat. Tilannetta arvioidaan kuitenkin jatkuvasti, koska jatkotartuntojen riski on nyt suurentunut. Himalajan lyhytaikaishoito on nyt osin myös keskeytetty, ja lyhytaikaishoidon palveluita yritetään järjestää Ruukinkartanossa tarpeen mukaan. Korvaavaa henkilöstöä on saatu kiitettävästi yksikköön muilta palvelu- ja tulosalueilta, ja tästä olemme palveluasumisen yksikössä erittäin kiitollisia, kertoo koti- ja laitoshoidon ylilääkäri Markus Råback.

