Himocastin Kaisa Merelä ja Jenni Janakka julkaisevat Himokirjan toukokuussa

Kenellä on oikeus seksuaaliseen nautintoon? Kuka saa puhua seksuaalisuudesta? Miten seksuaalikasvatusta voisi kehittää? Miksi seksuaalista voimaantumista yhä tarvitaan?

Himokirjassa Suomen suosituimman seksipodcastin, Himocastin, tekijät Jenni Janakka ja Kaisa Merelä vastaavat kuulijoiden lähettämiin kysymyksiin, tarraten erityisesti niihin, joita ei välttämättä uskaltaisi esittää edes omalle kumppanille. Tiedettä, tutkimusta ja omia kokemuksiaan yhdistellen he avartavat ymmärrystämme seksistä ja seksuaalisuudesta sekä tarjoavat työkaluja seksuaaliseen voimaantumiseen. He kirjoittavat tabuja ja häpeää vastaan, lempeyden ja nautinnon puolesta. Kirja on tuhti tietopaketti, joka suhtautuu seksiin arvostavasti, jokaisen rajoja kunnioittaen.

"Totta kai olemme kohdanneet outoja tulkintoja itsestämme, koska ovathan seksistä puhuvat blondit naiset mässy aihe. Onneksi podcastimme ei ole jäänyt stereotypian vangiksi vaan olemme onnistuneet pitämään käsittelemämme aiheet keskiössä. Kuvaavaa on se, että podcastimme yksi toistetuimpia fraaseja on ollut 'ja se on ihan ok'. Pelkästään näiden kuluneen kolmen vuoden aikana seksikeskustelusta on tullut ymmärtäväisempää ja moninaisempaa. On tullut näkyväksi se, miten heteronormatiivista ja oletuksiin perustuvaa seksipuhe on aiemmin ollut. Ihmisen perustarve on tulla hyväksytyksi, ja seksuaalisuus on sen intiimin luonteen vuoksi oiva maaperä häpeälle", toteavat Janakka ja Merelä kirjan esipuheessa.

Jenni Janakka on kirjailija ja puhetaiteilija, joka on tullut tunnetuksi Röyhkeyskoulustaan. Janakka on myös käsikirjoittanut ja ohjannut tv-ohjelmaa Hyvät ja huonot uutiset, missä hän pääsi työskentelemään kahden suosikkiasiansa äärellä: tieteen ja huumorin.

Kaisa Merelä on koulutettu seksuaalikasvattaja ja aktiivinen seksuaalivaikuttaja. Merelä järjestää suosittuja, aikuisille suunnattuja verkkovalmennuksia, jotka tähtäävät seksuaaliseen voimaantumiseen.

Himokirja julkaistaan 13.5. PDF saatavilla.

Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: johanna.forss@sets.fi

