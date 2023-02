Hirsitaloteollisuuden toimihenkilöiden palkkaratkaisu vuodelle 2023

Neuvottelut toimihenkilösopimuksen palkankorotuksista vuodelle 2023 saatiin päätökseen 17.2.2023. Neuvottelutulos hyväksyttiin osapuolten hallintoelimissä 23.2.2023. Neuvotteluihin aiheutti haastetta erityisesti hirsitaloteollisuudessa tapahtunut rakentamisen suhdanteen heikentyminen. Neuvottelut sujuivat kuitenkin hyvässä yhteisymmärryksessä ja molempien osapuolten tavoitteena oli löytää palkkaratkaisu, jolla tuetaan ostovoimaa sekä työmarkkinoilla olevien matalimmissa ansioissa olevien ansioiden kehittymistä.

Palkkaratkaisu 1.4.2023

Toimihenkilöiden palkkoja korotetaan 1.4.2023 voimaan astuvalla yleiskorotuksella, suuruudeltaan 107 euroa. Osa-aikaiselle korotus maksetaan työsopimuksessa sovitun työajan suhteessa.

Palkkaratkaisun erityisenä piirteenä on se, että kaikki saavat euromääräisenä saman korotuksen. Ratkaisun perusteena on ennen kaikkea se, että sopimusta noudattavat yritykset haluavat tukea ratkaisulla pienemmissä ansioissa olevien suhteellista ansioiden parannusta. Ratkaisu on oikeudenmukainen tilanteessa, missä yritysten tilauskannat ovat vähentyneet ja lähiajan talousnäkymät varjostavat myyntiä.



Nyt solmittu palkkaratkaisu ja työehtosopimus ovat voimassa 29.2.2024 saakka

Yhteyshenkilö / lisätietojen antaja:

Lakimies Miro Rissanen

p. 050 529 6508

miro.rissanen@puuteollisuus.fi