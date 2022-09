Hirvensalmelle rakennetaan aurinkovoimala

Voimala rakennetaan Hirvensalmentien ja Otavantien risteyksen läheisyyteen. Aurinkovoimala rakentuu 9 200 paneelista, joiden huipputeho on noin 5 MW. Pinta-alaa voimalalla tulee olemaan noin 9 hehtaaria. Arvioitu valmistumisajankohta on vuoden 2023 loppupuolella. Odotettu sähkön vuosituotanto on 4 500 MWh, mikä vastaa noin 300 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Aurinkokentän päästötön sähköntuotanto vähentää hiilidioksidipäästöjä 400 500 kiloa vuosittain. Määrä vastaa 2,66 miljoonaa polttomoottoriautolla ajettua kilometriä.

–On hienoa, että Suur-Savon Sähkö investoi lisää päästötöntä energiantuotantoa Hirvensalmelle. Aurinkovoimala on hyvä lisä Kissakosken vesivoimalle. Aurinkosähkötuotannon vahvistaminen tukee ilmastotavoitteiden täyttymistä, iloitsee Hirvensalmen vs. kunnanjohtaja Anne Matilainen.

Päästötöntä energiaa ja huoltovarmuuden turvaamista

Suur-Savon Sähkölle investointi on merkittävä askel eteenpäin oman toimialueen sähköntuotannon edistämisessä. – Yhtiömme on investoinut jo pitkään päästöttömään energiantuotantoon. Olemme esimerkiksi mukana Lestijärven tuulivoimahankkeessa ja meillä on osuus Olkiluoto 3:sta. Mutta meille on tärkeää kehittää Järvi-Suomen sähköomavaraisuutta ja huoltovarmuutta, kertoo Suur-Savon Sähkö -konsernin toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen. – Aurinkovoimaloiden lisäksi kartoitamme mahdollisuuksia tuulivoiman rakentamiseen, jatkaa Tykkyläinen.



– Kehitämme Järvi-Suomesta aurinkoenergian edelläkävijää yhdessä Suur-Savon Sähkön kanssa. Solarigon asema Suomen johtavana aurinkosähköpuistojen toimittajana vahvistuu entisestään järvisuomalaisiin maakuntiin rakennettavien aurinkovoimaloiden myötä, iloitsee Solarigo Systemsin toimitusjohtaja Antti Koskelainen.