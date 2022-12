Hirvensalmen Pääskynsaareen on perustettu merkittävän luonnonsuojelualue

Etsitkö tietoa ojitusyhteisöistä? Vanhojen ojitushankkeiden digitointityö käynnissä Etelä-Savossa 13.12.2022 09:00:00 EET | Tiedote

Etelä-Savossa on toteutettu aikaisempina vuosikymmeninä runsaasti maankuivatushankkeita, joiden yhteydessä on muodostunut ojitusyhteisöjä. Ojitusyhteisöjen ojitushankkeille on muodostettu asiakirjakansiot, jotka sisältävät mm. yhteisöön liittyvien kiinteistöjen yhtiösopimuksen sekä hyötyaluekartat kaivettuine ojineen. Maankuivatushankkeiden digitointi aloitettiin Etelä-Savossa vuoden 2020 syksyllä ja jatkuu edelleen.