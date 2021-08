Historiallinen alennuskampanja HSL-sovelluksessa 17.8. alkaen: 30 vuorokauden kausilippuja puoleen hintaan

Jaa

Toteutamme Helsingin seudun joukkoliikenteen historian suurimman alennuskampanjan elo-syyskuussa, kun myymme HSL-sovelluksessa aikuisten 30 vuorokauden kausilippuja kaikille vyöhykkeille 50 prosentin alennuksella 17.8.–15.9.2021.

”Haluamme kampanjalla muistuttaa, että joukkoliikenne palvelee edelleen kaikkia, kuten on palvellut läpi poikkeuksellisten aikojen. Toivotamme takaisin tervetulleiksi kaikki ne, joilla edellisestä joukkoliikennematkasta on jo aikaa. Jos ei ole vielä käyttänyt HSL-sovellusta, nyt on hyvä hetki kokeilla”, sanoo HSL:n asiakkuus ja myynti -osaston johtaja Mari Flink.

Kampanjan aikana 30 vuorokauden lippu esimerkiksi kahdelle vyöhykkeelle (AB, BC) maksaa 31,30 euroa (normaalisti 62,70 euroa). Opiskelijat ja 70 vuotta täyttäneet saavat normaalin 45 prosentin alennuksensa sijaan 50 prosentin alennuksen. Lapset saavat jo valmiiksi 50 prosentin alennuksen normaalista lipustaan, joten kampanja ei koske heitä.

Jos sinulla on jatkuva kausilipputilaus voimassa HSL-sovelluksessa, saat alennuksen automaattisesti kampanja-aikana alkavalta 30 vuorokauden jaksolta. Alennettu kuukausihinta AB-vyöhykkeelle on jatkuvassa säästötilauksessa 26,10 euroa (normaalisti 52,30).

Myös HSL-työmatkapalvelun kautta hankituista työsuhdematkalipuista saa kampanjan aikana alennuksen.

Alennuksen saa vain HSL-sovelluksen kausilipuista, ei muista myyntikanavista.

Tutustu kampanjaehtoihin täällä

Neljä tapaa saada alennus