Historiallinen hetki: nuorisovaltuuston edustaja ensimmäistä kertaa mukana kaupunginvaltuustossa

Maanantaina 20.2. Vaasan lyseon lukion oppilas Mustafa Salih, 16, istui ensimmäistä kertaa mukana kaupunginvaltuuston kokouksessa Vaasan hallintotalolla. Vaasan nuorisovaltuustolla on tällä kaudellavihdoin puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginvaltuuston kokouksissa.

Salih kertoo, että aluksi kokous jännitti, mutta kaikki ottivat uuden edustajan hyvin vastaan ja tulivat tervehtimään.

- Nopeasti tuli kyllä hyvä fiilis. Tämä oli historiallinen päivä Vaasan nuorisovaltuustolle, ja minulla on suuri kunnia edustaa nuoria kaupunginvaltuustossa. Itse kokous meni todella nopeasti ja oli mielenkiintoisia asioita käsiteltävänä. Odotan jo innolla tulevia kokouksia, Salih kuvailee.

Ensimmäisessä valtuuston kokouksessaan Salih otti kantaa muun muassa esitykseen kouluvalmentajien määrän lisäämisestä perusopetuksessa.

Nuorisovaltuuston kautta nuorten ääni kuuluviin

Kauden 2023-2024 ajan toimiva nuorisovaltuusto aloitti toimintansa vuoden 2023 alussa.

Nuorisovaltuustoon valittiin marraskuussa 2022 järjestetyissä vaaleissa 22 varsinaista jäsentä ja kymmenen varajäsentä. Kaikki valtuutetut ovat vaasalaisia 13–20-vuotiaita nuoria.

Vaasan nuorisovaltuuston tavoitteena on tuoda nuorten näkökulmaa esiin päätöksenteossa. Nuorisovaltuustolla on edustus eri lautakunnissa puhe-ja läsnäolo-oikeudella, ja jäsenten tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

Lisäksi nuorisovaltuusto jakaa aktivointirahaa omaehtoisen harrastamisen edistämiseksi.