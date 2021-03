Historiallinen purjehdus on päätöksessä - Yksinpurjehtija Ari Huusela ja STARK Imoca saapuivat maaliin

Yksinpurjehtija Ari Huusela ja STARK Imoca ovat juuri saapuneet Vendée Globe -kilpailun maaliin Ranskassa. Huuselan vastaanottivat Les Sables d’Olonnessa hänen tiiminsä, kisajärjestäjien tervetuloseremoniat sekä kansainvälinen lehdistö. Ensimmäisenä suomalaisena ja pohjoismaalaisena maailman vaativimpaan yksinpurjehtijoiden valtamerikilpailuun osallistuneen Huuselan matka maailman ympäri kesti 116 päivää ja se kirjoitetaan osaksi suomalaisen merenkulun historiaa. Neljän vuoden välein purjehdittava Vendée Globe starttasi 8. marraskuuta Ranskan Les Sables d’Olonnesta.

Kilpailun henkisesti vaativimpien mailien ollessa takana, pitkän yksinolon ja lyhyiden unien väsyttämä, mutta äärimäisen onnellinen Huusela totesi maalissa;

- Olen superonnellinen. Vierailin Vendée Globessa ensimmäisen kerran vuonna 1996, ja ajattelin että nämä kipparit eivät ole tästä maailmasta. Nyt olen tehnyt sen itse, ympyrä on sulkeutunut. Välillä oli rankkaa, erityisesti paluumatkalla Atlantilla, mutta en ottanut riskejä. Vene oli luotettava ja vahva. Tämä on ollut todellinen seikkailu, valtava elämys ja unelmieni täyttymys. Olen ylpeä ja onnellinen niin omasta, kuin koko suomalaisen purjehduksen puolesta.

Starkin sponsorointiyhteistyöstä vastaava kaupallinen johtaja Jarmo Salmi toivottaa Arin huojentuneena ja tyytyväisenä takaisin maankamaralle;

- Arin elämäntyössä ja tässä mieleenpainuvassa hankkeessa näkyivät koko matkan ajan poikkeuksellinen rohkeus, tyyneys ja periksiantamattomuus. Ne rakennusaineet ja vahvuudet, joilla isoja asioita on mahdollista saavuttaa ja toteuttaa. Huusela on määrätietoisesti ja sinnikkäästi kulkenut kohti unelmaansa. Jo valmistautuminen kilpailuun oli pitkäjänteistä ja tavoitteellista työtä, niin henkisesti kuin fyysisestikin. Tunnemme valtavaa ylpeyttä siitä, että saimme olla mahdollistamassa hänen unelmaansa ja uransa päätavoitteen toteutumista ja samalla suurta helpotusta siitä, että vaihtelevissa olosuhteissa dramaattisiakin käänteitä saanut matka on nyt turvallisesti takana. Lähetämme Ranskaan mitä parhaimmat onnittelut ja toivotamme perheelle iloista jälleennäkemistä.

Huusela on ensimmäinen pohjoismaalainen purjehtija, joka on päässyt mukaan Vendée Globe -kilpailuun. Kilpailu on järjestetty yhdeksän kertaa vuodesta 1989 alkaen. Lähes 200:sta Vendée Globen lähtöviivalle yltäneestä yksinpurjehtijasta vain alle sata on päässyt maaliin saakka. Juuri päättyneeseen kilpailuun osallistui 33 kipparia ja heistä eri syistä keskeyttäneitä oli 8. Ari Huuselan sijoitus kilpailussa oli 25.

Sankari on maalissa - tarina jää elämään

Starkin ja Ari Huuselan yhteistyö alkoi viime keväänä. Pääyhteistyökumppanuus on tuonut Starkin brändille näkyvyyttä, mutta kumppanuuden takana ovat ennen kaikkea yhteiset arvot - halu rakentaa reilusti vahvempaa huomista. Matka vaihtuvissa, ennalta-arvaamattomissa ja vaativissa olosuhteissa on valloittanut myös ei-purjehtijoiden sydämet ja saanut ansaitsemansa huomion niin Suomessa, kuin kansainvälisestikin.

Yksinpurjehtija Ari Huusela ja STARK Imoca -vene ovat medioita jo itsessään. STARK vastaanotti helmikuussa Sponsorointi ja Tapahtumamarkkinointi ry:n jakaman Vuoden Sponsorointiteko -palkinnon yhteistyöstään yksinpurjehtija Ari Huuselan kanssa. Lisäksi kumppanuus palkittiin yleisön suosikkina. Voiton myötä Ari Huusela ja STARK matkalla maailman ympäri -kumppanuus asetetaan Suomen edustajana ehdolle European Sponsorships Awardseihin. Tuomaristo arvioi yli 40 ehdolla ollutta yhteistyöhanketta.

Vendée Globe

Neljän vuoden välein purjehdittava maailman vaativin purjehduskilpailu, joka starttasi Ranskan LesSables d’Olonnesta 8.11.2020. Suomalaispurjehtija Ari Huusela on ensimmäinen pohjoismaalainen purjehtija, joka on päässyt mukaan kilpailuun.



Ari Huusela Ocean Racing.

STARK - reilusti rakentajan asialla.

Me Starkissa uskomme, että jokainen työmaa tekee meidät vahvemmaksi. Meitä yhdistää tavallista tukevampi intohimo rakentamiseen, innostus sekä vastuuntuntoinen suhtautuminen asiakkaidemme liiketoimintaan ja tarpeisiin. Olemme palvelleet suomalaisia rakentajia jo yli 150 vuotta. Starklaisia on noin 1000 ympäri Suomen ja valtakunnallinen 26 myymälän verkostomme, jakelukeskuksemme sekä verkkokauppa palvelevat ajasta ja paikasta riippumatta. STARK Suomi on osa Pohjois-Euroopan suurinta rakennustarvikeyritystä STARK Groupia.

www.stark-suomi.fi