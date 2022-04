Historiallinen yritys: Air Force -lentäjät pyrkivät vaihtamaan koneita kesken lennon

Red Bull Air Forcen jäsenet ja serkukset Luke Aikins sekä Andy Farrington tekevät historiaa 25. huhtikuuta ennennäkemättömällä ilmailuesityksellä, kun he nostavat lentokoneensa synkronoidusti 4000 metrin korkeuteen, sammuttavat moottorit ja syöksyvät ilmojen halki, pyrkien toistensa ohjaamoihin. Aikaa suoritukseen on vain minuutti tai lentokoneet syöksyvät maahan. Plane Swap on ensimmäinen kerta koko ilmailun historiassa, kun lentäjä nousee yhdellä koneella ja laskeutuu toisella.

Lentäjät harjoittelevat testihyppyä Kalifornian taivaalla. Michael Clark / Red Bull Content Pool

Lentokoneiden vaihtoyrityksessä Aikins 48, ja Farrington 39, käyttävät kahta Cessna 182 lentokonetta lentääkseen 4 000 metrin korkeuteen. Noin minuutin aikana he laittavat lentokoneensa ohjattuun vapaapudotukseen, hyppäävät ulos - jättäen lentokoneet täysin tyhjiksi, kiitäen ilmojen halki rinnakkain kohti vastakkaisia koneita, pyrkivät ohjaamoihin, kytkevät ilmajarrut pois päältä, käynnistävät moottorit uudelleen ja yrittävät ottaa koneet hallintaansa ennen kuin koneet syöksyvät maahan. Aikinis on arvostetun uransa aikana tehnyt yli 21 000 hyppyä sekä on lentokoneen ja helikopterin lentäjä ja innovaattori. Hän toimi myös konsulttina legendaarisessa 2012 Red Bull Stratos -tehtävässä. Washingtonista kotoisin oleva mies etsii jatkuvasti tapoja käyttää tiedettä ja tekniikkaa nostaakseen urheilun uusiin korkeuksiin. Vuonna 2016 hän teki uuden maailmanennätyksen putoamalla vapaasti troposfääristä 7620 metrin korkeudesta ilman laskuvarjoa ja laskeutuen huolellisesti rakennettuun 30 m x 30 m verkkoon. Se on vain yksi kolmesta hänen hallussaan olevasta maailmanennätyksestään. Myös Washingtonista kotoisin oleva Andy Farrington syntyi lentämään. Hänen äitinsä Jessie, kasvoi laskuvarjohyppääjien perheessä, tehden noin 100 hyppyä Andy kohdussaan. Andy teki ensimmäisen tandemhyppynsä 12-vuotiaana ja hyppäsi yksin 16-vuotiaana. Uransa aikana hän on kerännyt yli 27 000 hyppyä, 1 000 BASE-hyppyä sekä 6 000 tuntia lentäjänä, joka on ansainnut hänelle arvonimen "Taivaan Kuningas". Lentokoneen tarvittaviin modifikaatioihin on mennyt tuntikausia tutkimus- ja kehitystyötä, jotta suoritus olisi edes mahdollisuuksien rajoissa. Maailmankuulu ilmailuinsinööri tohtori Paulo Iscold on toiminut johtavana insinöörinä yhteistyössä Aikinsin ja Farringtonin kanssa, ja ratkaissut hallitun pystysuoran laskeutumisen aiheuttavat haasteet. Tämä edellytti takaisinmallinnusta automaattiohjauksen mekaniikalle, joka johti tarkoituksenmukaiseen ilmajarrujärjestelmän rakennukseen lentokoneen pohjaan. Tarkoituksena on pitää koneet hallitulla 225 km/h putoamisnopeudessa, joka vastaa hyppääjien putoamisnopeutta. Aikins paljasti: "Plane Swap on urani huippu, ja tavoitteeni on inspiroida koko maailmaa, näyttämällä, että kaikki on mahdollista. Voit asettaa tavoitteeksi jotain, mikä näyttää saavuttamattomalta, villiltä ja pähkä​​hullulta, mutta kunnianhimolla ja luovuudella, voit saada sen tapahtumaan." Projektin maailmanlaajuinen lähetysalusta on Red Bull TV. Voit katsoa Plane Swap Liven Red Bull TV:stä TÄÄLTÄ 25. huhtikuuta klo 02.00 alkaen.



