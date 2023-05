Historian merkittävin sisävesilaivasto soti jatkosodassa Suomen johdolla

Ville Vänskä: Tehtävä Laatokalla – Italian, Saksan ja Suomen laivasto-osasto 1942

Julkaisupäivä 26.6.2023

Suomen sodanjohto yllättyi täysin, kun Saksan yleisesikunta ilmoitti toukokuussa 1942 sähkösanomalla, että ”suomalaisten pyyntöön Johtajalle saada tukea Laatokan järvelle on suostuttu mahdollisuuksien rajoissa”. Merivoimien komentaja joutui selvittämään, mistä pyynnössä oli kyse. Kävi ilmi, että aloite Laatokan monikansallisesta laivasto-osastosta oli tullut kenraaliluutnantti Paavo Talvelan ja saksalaisten epävirallisesta kahvipöytäkeskustelusta.

Maailmanhistoriallisestikin poikkeuksellista sotahistoriaa avaava Tehtävä Laatokalla -tietokirja kertoo, kuinka Laatokalle rahdattiin kesällä 1942 italialaisia moottoritorpedoveneitä miehistöineen, Saksan ilmavoimien massiivisia tykistölauttoja ja saksalaisia rannikkomiinoittajia. Kaluston siirto rautateitse, meritse ja kanavia pitkin oli valtava ponnistus.

Komentajansa Kalervo Kijasen mukaan nimetyn Laivasto-osasto K:n tarkoitus oli tehdä loppu piiritetyn Leningradin huoltokuljetuksista Laatokalla. Kesän ja syksyn 1942 operaatioissa iskettiin Neuvostoliiton saattueisiin, kuljetettiin vakoojia piiritettyyn Leningradiin, jahdattiin sukellusveneitä ja miinoitettiin eteläistä Laatokkaa. Purjehduskausi päättyi Suhon majakkasaareen tehtyyn iskuosastohyökkäykseen, jonka neuvostoliittolaiset torjuivat verisen taistelun jälkeen.

Laatokan monikansallinen laivasto-osasto on heikosti tunnettua Suomen ja Euroopan sotahistoriaa. Sotatapahtumien lisäksi Tehtävä Laatokalla syventää ymmärrystä jatkosodan aseveljien yhteisoperaatiosta, jossa Suomen rinnalla soti Saksan ohella myös Italia.

Ville Vänskä (s. 1974) on merivoimien upseeri. Hän toimii Suomenlinnan rannikkorykmentin komentajana ja sivutoimenaan hän on Kadettikunnan Kylkirauta-lehden päätoimittaja. Vänskä on intohimoinen merihistorian harrastaja ja on julkaissut aiemmin kirjoja merisodankäynnin historiasta ja nykyajasta.

