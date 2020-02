Hitta din grej! Gott om aktiviteter i Helsingfors under sportlovet

Dela

I Helsingfors finns det mycket att göra under sportlovet då staden satsar på barns och ungas fritid genom att erbjuda hobbymöjligheter och konstupplevelser också under skolornas semestertider. Program finns runt om i stan, allt från alpacka-agility till fastlagsevenemang i Södervik. Museer, kulturhus, bibliotek, ungdomsgårdar och idrottsplatser fungerar som evenemangsplatser. Sportlovsevenemang finns speciellt på Tiivistämö i Södervik och på kulturcentret Stoa. Program finns också på svenska, t. ex. på Nordhuset. Utbudet finns samlat på de ungas nätsida munstadi.fi/sportlov-2020/ där var och en kan hitta lämpliga sportaktiviteter.

Hela sportlovsprogrammet finns på adressen munstadi.fi/talviloma-2020/ Foto: Volker von Bonin /Helsingfors stadsmuseum

På HAM Helsingfors konstmuseum ordnas sportlovsverkstäder där man kan prova på olika konstnärstekniker och tygtryck med temat Det stormande havet. Man kan också besöka museets utställningar, som har gratis inträde för under 18-åringar. På Helsingfors stadsmuseum finns en delaktighetsverkstad där man gör stickgraffiti av restgarner. På biblioteken ordnas sportlovspyssel, bland annat på Stapelstadens bibliotek kan man pyssla reflexbrickor. På Kasbergets bibliotek tillverkas djurorigami med inspiration av sällsynta eller utrotningshotade djur. På Månsas bibliotek och Månsas-huset ordnas ett familjeevenemang som har enhörningar som tema. På programmet finns sagor, musik, pyssel och boktips. Ode får besök av Aalto-yliopisto Junior, som ordnar mångvetenskapliga och konstnärliga verkstäder för äventyrslystna i olika åldrar. Biblioteksbussen är med på sportlovsevenemangen på Tiivistämö i Svedängen, i Södervik och i Stoa. Barnens trafikstad ordnar glada familjedagar under sportlovsveckan. Familjedagarna är öppna dagar utan åldersgränser där de vuxna guidar och vägleder sina egna barn i trafiken. I Östra centrum simhall kan man öva vattenlöpning och simteknik för priset av inträdesbiljetten. Där finns också vattenhinderbanan Wibit Aquatrack från måndag till onsdag och på fredagen. Tölö sporthall har mångsidiga sportaktiviteter under sportlovet bland annat EasySport-veckan men motionsverksamhet med låg tröskel för barn i lågstadieåldern. På Svedängens friluftsområde ordnas ett evenemang med vinteraktiviteter för hela familjen. Det utlovas lekfulla skidåkningstävlingar, snöskotestning, hockey, fri skridskoåkning, skridskoskolor, snowboarding, eko-pistol skytte, snöskulpturer, samt möjlighet att titta in i en brandbil, bekanta sig med en skidspårmaskin, biblioteksbuss, terränghjuling och traktor. Med finns också populära Kikattava kakkiainen och ett disco för barn. På Södervik ordnas det ett fastlagsevenemang med bland annat alpacka-agility och en eldshow med gruppen Tuliryhmä Polte. Program finns också på svenska

Ungdomsgårdarna Sandels och Drumsö har öppen verksamhet från måndag till onsdag med avslappnat chillande tillsammans med kompisarna och ungdomsledarna. Ung Pride har verksamhet från onsdag till fredag under sportlovet. På Rastis ordnas ett sportlovsläger från måndag till onsdag med dagliga utflykter till intressanta ställen bland annat till Heureka. På Nordhuset visas sportlovsbion med fritt inträde. Vi får se Emilia-animationer av Camilla Mickwitz, Jack Londons Varghunden som animation, Bamse och Dunderklockan och filmen Amatörer som är en svensk komedifilm regisserad av Gabriela Pichler. I samband med Stoas sportlovsjippo arrangeras en interaktiv videoverkstad för barn och unga i åldern 7-18 år. Under ledning av den svenska konstnären Anders Bergman filmar barnen och ungdomarna snuttar med sina smarttelefoner eller med kameror som han efteråt editerar ihop till en helhet. Stoa har också dansverkstäder med jazzdanser från 1920-40-talens USA. Med hjälp av dessa danser lär sig deltagarna också om rötterna till Hip Hop och andra vår tids gatudanser. Den färggranna och mystiska Egunnuko hämtar en afrikansk dansfest till Stoa. Egunnuko kommer ursprungligen från Nigeria och den kommer ut och dansar på olika fester, parader och karnevaler. Detta och mycket mer bjuder Helsingfors stad på under sportlovet. Hela sportlovsprogrammet 2020 finns i sin helhet på adressen munstadi.fi. Det är fritt inträde till de flesta evenemangen. Välkommen med!

Kontakter

Bilder Hela sportlovsprogrammet finns på adressen munstadi.fi/talviloma-2020/ Foto: Volker von Bonin /Helsingfors stadsmuseum Ladda ned bild På Svedängens friluftsområde ordnas ett vinterevenemang med aktiviteter för hela familjen. Foto: Volker von Bonin /Helsingfors stadsmuseum Ladda ned bild Hitta din grej! Det finns mycket att göra i Helsingfors under sportlovet. Foto: Volker von Bonin /Helsingfors stadsmuseum Ladda ned bild

Länkar