Hittiravintola JJ’S BBQ Helsinkiin Naughty BRGR:in avulla

Suomalaisen barbecue- ja grillaustaidon tunnetuimpiin ja seuratuimpiin tekijöihin kuuluva Kallunki sai kipinän ravintolalleen amerikkalaisten barbecue-ohjelmien tyylikkäistä smokereista ja niissä hitaasti kypsyneistä lihoista. Koska sopivaa mallia ei Suomesta löytynyt, suunnitteli ja valmisti hän sellaisen itse. Suosion kasvaessa myös savustimet ovat kasvaneet ja nyt JJ’S BBQ:n sydämenä hehkuu Suomen suurin, yli 2000 kg painava puulämmitteinen smoker. Yön yli kypsyneet lihaherkut vaativat myös savustuksesta vastaavalta keittiömestarilta valvomista, joten ravintola on avoinna niin Salossa kuin Helsingissäkin torstaista sunnuntaihin. Kiireisimpinä viikonloppuina Kallunki savustaa Salon teollisuusalueella sijaitsevansa ravintolan pihalla jopa 1200 kiloa naudan brisketiä.

”Merkittävä osa nykyisistä asiakkaistamme ajaa luoksemme pääkaupunkiseudulta ja heidän yleisin kysymyksensä on tullut liiankin tutuksi: milloin tulemme Helsinkiin? Koska ravintola kantaa nimeäni ja meiltä haetaan savustamiani lihoja, tuli ensin löytää ratkaisu, jolla yhtälön saisi toimimaan. En voi itseäni monistaa, mutta Burgerimies sen sitten keksi. Yhteistyö Naughty BRGR:in kanssa takaa meille upean tilan, laadun, sijainnin ja logistiikan, joten voin luottaa siihen, että JJ’S BBQ:n asiakkaat saavat Helsingistä samat maut ja herkut kuin Salostakin. Savustamme kaikki lihamme itse. Ensimmäisellä viikolla otan Helsinkiin mukaan myös ensimmäisen mobiilin savustimeni, mutta jatkossa lihat tulevat Salon smokeristamme”, lupaa Jari-Jukka Kallunki.

Ei savua ilman herkkuja

Sana Kallungin savustimesta ja siinä kypsyvistä lihoista on levinnyt houkuttelevien tuoksujen myötä laajalle. Akseli Herlevi törmäsi JJ’S BBQ-ravintolaan monen muun lailla kesätapahtumassa ja yllättyi positiivisesti hitaasti savustetuista annoksista.

”Olen kiertänyt Burgerimies-kuvauksissa pitkin poikin Amerikkaa ja käynyt myös maailman tunnetuimmissa BBQ-ravintoloissa. On hämmästyttävää, että Suomessa, Salon teollisuusalueella tehdään asiat yhtä hyvin kuin Texasissa. Ei olekaan ihme, että heidän herkkujensa vuoksi ajetaan maamme todennäköisesti pisimmät kilometrit. Koska JJ on kaiken lisäksi mahtava persoona, haluamme ilman muuta auttaa häntä saamaan herkkunsa suuremman yleisön saataville, laadusta lainkaan tinkimättä. Siksi tuomme JJ’S BBQ:n yhteistyössä nyt Helsinkiin, pistämme puita uuniin ja katsomme miten porukka savuherkkujen äärelle täällä löytää”, kertoo Naughty BRGR:n yrittäjä, toimitusjohtaja Akseli Herlevi ja lisää: ”JJ on omalla alallaan niin kova ja myös Amerikoissa verkostoitunut mestari, että kutsuimme hänet Burgerimiehet-sarjamme Texasin kuvauksiin asiantuntijavieraaksi. Aika näyttää mitä kaikkea muuta voimme yhdessä tehdä.”

Yhteistyö on Herlevin mukaan myös kiitos Suomen streetfood-faneille, jotka nostivat JJ’S BBQ:n ja Naughty BRGR -ravintolat sijoille 1. ja 2. Burger Lovers Finland -äänestyksessä maan tämän hetken parhaasta hampurilaisravintolasta.

JJ’S BBQ @ Naughty BRGR

Hitaasti savustamalla valmistettuun lihaan erikoistunut ravintola avautuu Naughty LAB -tilassa Helsingissä (Sturenkatu 21) torstaina 29.9. Ravintola on auki torstaista sunnuntaihin vuoden loppuun saakka. Ravintolan ruokalista koostuu JJ’S BBQ:n suosituimmista annoksista, joten mukana on mm. Black Angus Brisket- ja Pulled Pork Burger, Meat Platter -lihavalikoimat, Texas Hot Dog ja Jalapeno Cheddar -makkara sekä JJ:n tutut lisukkeet. Myös lapsille on tarjolla omat annokset.

Aukioloajat

Torstai: 11-18

Perjantai: 11-20

Lauantai: 11-20

Sunnuntai 12-18