Hituran kaivoksen 2. vaiheen sulkemisurakka valmistunut (Pohjois-Pohjanmaa)

Nivalassa sijaitsevan Hituran kaivoksen sulkeminen on ottanut merkittävän askeleen, kun kaivoksen sulkemisen 2. vaiheen urakka on saatu päätökseen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on hoitanut Hituran kaivoksen sulkemista kaivosyhtiö Belvedere Mining Oy:n mentyä konkurssiin vuonna 2015. Sulkemistyöt on tehty kaivosyhtiölle myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti. Hituran sulkeminen on tähän mennessä maksanut yhteensä noin 18,5 miljoonaa euroa. Pääosa sulkemisen rahoituksesta on tullut ympäristöministeriöstä.

Hituran kaivosalueen sulkeminen. Kuvassa peitetty sivukivikasa ja vedellä täyttynyt avolouhos syyskuun alussa 2021. Kuva: Skarta Finland Oy

Sulkemisen 1. vaiheessa vuosina 2017–2020 suljettiin peittorakenteilla jarosiittialue ja osa rikastushiekka-allasalueesta. Uusi vesienkäsittelyjärjestelmä otettiin käyttöön kesällä 2019. Sulkemisen 1. vaiheen urakoitsijana oli Fortum Waste Solutions Oy. Vesienkäsittely jatkuu Hiturassa toistaiseksi ja Fortum hoitaa vesienkäsittelyä ainakin vuoden 2022 loppuun asti. Vesienkäsittelyssä syntyvä sakka kuljetetaan Kuopion Sorsasalon teollisuusjätekeskukseen loppusijoitukseen. Vuonna 2019 alkaneessa sulkemisen 2. vaiheen urakassa suljettiin peittorakenteilla kaivoksen sivukivialueet sekä loput rikastushiekka-allasalueesta. Alueella tehtiin oja- ja putkijärjestelyitä, joiden avulla vesiä voidaan ohjata laadun perusteella joko puhdistettavaksi vedenkäsittelylaitokseen, suoraan ulos kaivosalueelta tai avolouhokseen. Sulkemisen 2. vaiheen urakoitsijana oli Skarta Finland Oy (ent. Suomen Maastorakentajat Oy). Sulkemistöiden tilaajana toimi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesistöyksikkö. Sulkemistöiden valmistumisen jälkeen ELY-keskus jatkaa kaivosalueella syntyvien vesien laadun seurantaa. Tavoitteena on vesien laadun parantuminen pitkällä aikavälillä sulkemistoimien ja peittorakenteiden myötä. Suljettujen alueiden ulkopuolella maaperän pilaantuneisuuden tutkimukset ovat vielä kesken ja mahdollisten maaperäkunnostusten tarve selviää myöhemmin. Avolouhoksen käyttöä osana vesien puhdistusta tarkastellaan sulkemisen jälkeisessä vesienkäsittelysuunnitelmassa, joka on tarkoitus laatia vuonna 2022. Jos kaivosalueella syntyvien vesien laatu paranee riittävästi, eikä niitä tarvitse enää puhdistaa vedenkäsittelylaitoksessa, voidaan mahdollisesti tulevaisuudessa siirtyä puhdistamaan vesiä avolouhoksessa bakteeritoiminnan avulla.

