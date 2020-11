Hivin ennaltaehkäisyn ja ihmisten tukemisen tärkeys korostuu korona-aikana

Koronan aiheuttama poikkeustilanne näkyy hivin ehkäisytyössä, testauksessa ja hiv-positiivisten asemassa. Se on muun muassa vaikeuttanut palveluihin hakeutumista, minkä vuoksi uusia hiv-diagnooseja saattaa jäädä tänä vuonna todentamatta. Maailman aids-päivää vietetään 1.12.

Järjestöt tavoittavat ja auttavat terveysriskissä olevia

Hiv-tartuntoja on viime vuosina ehkäisty tehokkaasti Suomessa. Laadukkaan hiv-hoidon ohella merkittävää työtä tehdään matalan kynnyksen testaus-, tuki-, ja neuvontapalveluissa. Järjestöt tavoittavat terveysriskissä olevia tehokkaasti. Kuluvan vuoden aikana järjestöt ovat muokanneet toimintaansa kohderyhmien tavoittamiseksi turvallisuudesta huolehtien.

– Yksilöllisen tuen tarve on korostunut ja tukea on tarjottu tehostetusti. Eristäytyminen on kärjistänyt yksinäisyydestä ja syrjinnän kokemuksista johtuvaa ahdistusta sekä pelkoa omasta terveydentilasta, sanoo toiminnanjohtaja Sini Pasanen Positiiviset ry:stä.

Pro-tukipisteen palvelujohtaja Minna Huovinen kertoo, että pandemian aikana ihmiset ovat lykänneet muuhun kuin koronaan liittyviä terveyspalvelujen tarpeita. Seksitautien testaukseen pääsy on tavallistakin korkeamman kynnyksen takana, koska joissain tilanteissa testeihin pääsyä on rajoitettu koskemaan vain oireista kärsiviä ihmisiä.

– Siksi mielestämme matalan kynnyksen palveluita on oltava tarjolla ja palveluita pitää jalkauttaa entistä enemmän sinne, missä ihmiset ovat, sanoo Huovinen.

Toimitusjohtaja Jukka Keronen Hivpointista kertoo, että järjestö on jakanut satoja ilmaisia hiv-kotitestejäja lisännyt ajanvarauksella tapahtuvaa anonyymia testausta, jotta koronarajoituksista huolimatta ihmisillä on mahdollisuus päästä hiv-testiin.

– On tärkeää tiedostaa, että seksitautitestauspalvelujen rajoittaminen vaikuttaa hivin ennaltaehkäisyyn. Siksi järjestöjen matalan kynnyksen palvelut on turvattava,toimitusjohtaja Keronen korostaa.

Suomen Punaisen Ristin hiv-testausta myös korona-aikana tekevissä Pluspisteissä arvioidaan, että testaamattomuuden seuraukset voivat näkyä myöhemmin kasvavana testaustarpeena. On myös riski, että olemassa olevat tartunnat jäävät pidemmäksi aikaa tunnistamattomiksi, jolloin hoidon aloitus viivästyy ja mahdollisten jatkotartuntojen riski on suurempi.

Hiv-faktat haltuun viimeistään nyt

Maailman aids-päivän toimikunta tarjoaa nuorten kanssa työskenteleville oppimateriaalipaketin hiviin liittyvistä faktoista. – Tietoa jakamalla ja keskustelemalla vähennetään hiviin kohdistuvaa stigmaa ja lisätään yhdenvertaisuutta sekä edistetään seksuaaliterveyttä, sanoo terveyden edistämisen suunnittelija Petra Lemmetty Punaisesta Rististä.

Tutustu materiaaliin: SPRoppimateriaalit.fi / Tiedä faktat hivistä

Lue lisää: maailmanaidspaiva.com

Toimitusjohtaja Jukka Keronen, Hiv-säätiö/Hivpoint, p. 040 564 8814

Toiminnanjohtaja Sini Pasanen, Positiiviset ry, p. 044 554 4556

Palvelujohtaja Minna Huovinen, Pro-tukipiste ry, p. 040 709 0500

Terveyden edistämisen suunnittelija Petra Lemmetty, Suomen Punainen Risti, p. 040 620 4373

Maailman aids-päivänä lisätään ihmisten tietoisuutta hivistä ja aidsista sekä kampanjoidaan hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyn ja hiv-positiivisten oikeuksien puolesta. Teemapäivää on järjestetty vuodesta 1988 asti ympäri maailmaa. Suomessa Maailman aids-päivän toimikuntaan kuuluvat Hivpoint, Positiiviset ry, Pro-tukipiste ry ja Suomen Punainen Risti.