HKL hankkii uusia M300-sarjan metrojunia

HKL hankkii viisi uutta M300-sarjan metrojunaa. Uusien junien valmistuttua M300-junia on liikenteessä kaikkiaan 25 kappaletta.

Junat toimitetaan Helsinkiin vuonna 2022. Uudet junat ovat nykyisten M300-junien tapaan läpikuljettavia, nelivaunuisia junia. Hankinnan myötä metrojunien määrä kasvaa nykyisestä 45 junasta 50:een. M300-junien lisäksi liikenteessä on M200-sarjan junia 6 kpl ja M100-sarjan junia 19 kpl. Uutta junakalustoa tarvitaan länsimetron liikenteen laajentuessa Kivenlahteen 2020-luvun alkupuoliskolla.

-Hankittavat junat ovat samanlaisia kuin länsimetron liikenteen aloitusvaiheessa käyttöönotetut junat. Ne tarjoavat vanhaa kalustoa parempaa palvelua matkustajille; junissa on muun muassa ilmastointi, kertoo HKL:n infra- ja kalustoyksikön johtaja Artturi Lähdetie.

Junat valmistaa kiskokalustovalmistaja Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (CAF) Zaragozan tehtaalla Espanjassa. CAF on valmistanut myös nykyiset M300-sarjan junat. Junahankinnan kokonaishinta on 39,9 miljoonaa euroa. Hinta sisältää juniin tarvittavat varaosat. Junien suunniteltu käyttöaika on 40 vuotta.