HKL ja Bombardier Transportation solmivat sovintosopimuksen

HKL ja maailman suurimpiin raideliikennealan toimittajiin kuuluva Bombardier Transportation ovat solmineet Variotram-raitiovaunuja koskevan sovintosopimuksen, joka allekirjoitettiin Helsingissä 30.11.2017.

Bombardier Transportation toimitti Variotram-raitiovaunut Helsinkiin vuosituhannen vaihteessa. Vaunujen korirakennetta vahvistettiin muutostöillä vuosina 2006 - 2007. HKL ja Bombardier Transportation tekivät vuonna 2007 Variotram-vaunuja koskien hankintasopimusten muutos- ja yhteistyösopimuksen ja huolto- ja kunnossapitosopimuksen. Näiden sopimusten tavoitteena oli varmistaa Variotram-vaunujen käytettävyys ja hankintasopimusten mukainen elinkaari. Bombardier Transportation on vastannut vaunujen kunnossapidosta vuodesta 2007 alkaen. Tänä aikana vaunujen käytettävyys on ollut hyvällä tasolla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on kuitenkin havaittu, että vaunut eivät ole kori- ja telirakenteen osalta täysin soveltuvia Helsingin vaativalle rataverkolle.

Nyt allekirjoitetun sovintosopimuksen mukaisesti Variotram-raitiovaunut poistuvat Helsingin raitioliikenteestä vaiheittain vuoden 2018 loppuun mennessä. Sovintosopimuksen mukaisesti Bombardier Transportation ja HKL pyrkivät yhteistyössä myymään vaunut eurooppalaiseen kaupunkiin, jonka rataverkko soveltuu paremmin Variotram-vaunuille. Myytäviä vaunuja on yhteensä 40 kappaletta. Sovintosopimus on tärkeä virstanpylväs HKL:n ja Bombardierin pitkäaikaisessa ja jatkuvassa yhteistyössä.

-Allekirjoitettu sopimus on kaupunkilaisille hyvä. Sopimus hyödyntää molempien osapuolten korkeatasoista osaamista, mahdollistaa laadukkaan raitioliikenteen myös siirtymäaikana ja antaa meille taloudelliset edellytykset raitioliikenteen kehittämiseksi. Arvostan Bombardieria joustavuudesta ja kyvystä löytää asiakasta hyvin palveleva ratkaisu myös tällaisessa haasteellisessa tilanteessa”, toteaa HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.