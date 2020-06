HKL kunnostaa ja rakentaa uutta raitiotierataa kesällä

HKL kunnostaa raitiotieratoja ja rakentaa uutta rataa tulevana kesänä ja syksynä. Ratatöiden yhteydessä asennetaan muutamalle vaihdealueelle uudet syväuraiset vaihteet, joilla pyritään vähentämään kiskomelua.

Kesällä rakennetaan laajenevan raitiolinjaston tarpeisiin uutta raitiotierataa Telakkarantaan ja Atlantinkadulle Jätkäsaareen. Muut ratatyöurakat ovat peruskunnostustöitä: ratakiskojen ja vaihteiden vaihtoa. Radan kunnostustöitä tehdään kesällä muun muassa Katajanokan terminaalissa, Mannerheimintien ja Kaivokadun risteyksessä ja Mannerheimintien ja Aleksanterinkadun risteyksessä sekä Pikku Huopalahdessa raitiolinja 10:n päätelenkillä. Ratatöitä tehdään 15 työmaalla. Kiskoja uusitaan yhteensä noin 2,5 kilometrin matkalta ja uusia vaihteita asennetaan 13.

Uudet vaihteet vähentävät kiskomelua

Ratatöiden yhteydessä HKL asentaa raitioteiden vaihdealueille uusia syväuraisia vaihteita. Vaihteita asennetaan muun muassa Bulevardin päätyyn, Mannerheimintien ja Aleksanterinkadun sekä Mannerheimintien ja Kaivokadun risteykseen ja Ruoholahdenrantaan.

HKL on jo aiempina kesinä asentanut uudentyyppisiä syväuraisia vaihteita, ja niistä on saatu hyviä kokemuksia. Syväuraisilla vaihteilla pyritään vähentämään kiskomelua ja tärinää, jotka syntyvät raitiovaunun ylittäessä vaihdealueen. Uusien vaihteiden myötä on mahdollista myös nostaa raitiovaunujen nopeuksia: syväuraiset vaihteet mahdollistavat vaihdealueen ylityksen nykyistä suuremmalla nopeudella.

Jatkossa syväuraisten vaihteiden määrä lisääntyy, sillä HKL asentaa ratatöiden yhteydessä syväuraiset vaihteet aina, kun se on vaihteen geometrian puolesta mahdollista.

Kiskoja uusitaan tarpeen mukaan

Ratakiskojen käyttöikä riippuu siitä, millaisella rataosuudella kiskot ovat. Suoralla radalla kiskot voivat kestää 30 vuotta, kaarteessa huomattavasti vähemmän aikaa; maksimissaan 15 vuotta.

Vaihteiden käyttöikään vaikuttaa muun muassa liikennemäärä: tiheästi liikennöidyillä rataosuuksilla vaihteet kuluvat eniten ja niitä vaihdetaan muutaman vuoden välein. Harvemmin liikennöidyillä osuuksilla vaihteet kestävät jopa 25 vuotta.

HKL suunnittelee ratatyöt siten, että niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän häiriötä raitiovaunu- ja ajoneuvoliikenteelle. Ratatöitä tehdään mahdollisuuksien mukaan myös öisin tietyin rajoituksin. Helsingin yleiset säädökset rajoittavat melua aiheuttavan yötyön maksimiajaksikaksi yötä viikossa. Ratatyöhankkeet pyritään ajoittamaan niin, että ne voidaan toteuttaa samanaikaisesti muiden kuntateknisten hankkeiden kuten vesijohto-, viemäri- ja kaukolämpötöiden kanssa.