HKL:ssä huomioitava avoimuus ja henkilöstön asema yhtiöittämisestä huolimatta

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on pettynyt Helsingin kaupunginvaltuuston päätökseen yhtiöittää HKL.

- Helsingin valtuustolla ei ollut riittäviä perusteita muuttaa HKL:ää liikelaitoksesta yhtiöksi. Nykymuotoinen liikelaitos on toimiva ja taannut tähänkin saakka tutkimusten mukaan Euroopan parhaimmistoon kuuluvaan joukkoliikenteen, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoo.

JHL on pettynyt myös siihen, että valtuuston päätökseen ei kirjattu henkilöstön asemaa turvaavia lausekkeita.

- Palkkauksen ja muiden työsuhteen ehtojen on pysyttävä yhtiössä vähintään nykytasolla. JHL tulee toimimaan aktiivisesti henkilöstön aseman turvaamiseksi, Niemi-Laine huomauttaa.

- Työnantaja on toiminnallaan rapauttanut henkilöstön luottamusta. Nyt on korkea aika alkaa toimimaan aidosti yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Henkilöstön edustajien on saatava edustus yhtiön johtoryhmään ja hallitukseen, Niemi-Laine vaatii.

Kaupungin tahtotila olisi pitänyt kirjata selvästi päätökseen, jotta se huomioidaan uuden yhtiön yhtiöjärjestystä laadittaessa. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.

- Koska yhtiöittämispäätös on nyt kuitenkin tehty, pitää päättäjien varmistaa valtuutetuille ja henkilöstön edustajille laaja tiedonsaantioikeus yhtiössä. Tämä toteutuu soveltamalla yhtiöön julkisuuslain määräyksiä, Niemi-Laine sanoo.

Yt-neuvottelut HKL:n yhtiöittämisestä eivät sujuneet parhaalla mahdollisella tavalla. JHL onkin tehnyt yt-neuvotteluista poliisille tutkintapyynnön.

Lisätietoja: puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, p. 040 702 4772