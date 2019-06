HMD Global, CGI ja Google Cloud aloittavat yhteistyön tulevaisuuden Nokia-puhelinten kehityksessä

Puhelimia koskevan tiedon säilytys siirretään Eurooppaan - HMD Global vahvistaa edelleen sitoumustaan kehittää Nokia-puhelinten tietoturvaa.

Nokia-puhelinten koti, HMD Global julkisti tänään konsulttiyhtiö CGI:n ja Google Cloudin kanssa yhteistyösopimuksen puhelinten aktivointi- ja suorituskykytietojen siirtämisestä ja tallentamisesta Google Cloud Platform -palvelinkeskukseen Haminassa. Yhteistyön tavoitteena on tarjota Nokia-puhelinten käyttäjille yhä parempia asiakas- ja tuotekokemuksia aikaisempaakin nopeampien ja täsmällisimpien laitepäivitysten kautta.

Hyödyntämällä Google Cloudin kehittyneitä analytiikka- ja koneoppimisteknologioita sekä CGI:n pilvipalvelu- ja data science -osaamista HMD Global pystyy käyttämään data-analytiikkaa tavalla, josta Nokia-puhelinten käyttäjät hyötyvät maailmanlaajuisesti. Puhelimia koskevat tiedot tallennetaan Haminan datakeskukseen uusista Nokia-puhelimista, joista ensimmäisiä on Nokia 4.2 -, 3.2 - ja Nokia 2.2 -älypuhelimet. Aikaisempia Nokia-puhelinmalleja* koskevia tietoja aloitetaan siirtää Haminaan myöhemmin tänä vuonna Android Q-käyttöjärjestelmäpäivitysten alkaessa. Siirtoprosessi saadaan päätökseen vuoden 2020 aikana.

“Nokia-älypuhelinten käyttäjät ympäri maailman arvostavat ainutlaatuista lupaustamme siitä, että jokainen Nokia Android One -perheeseen kuuluva älypuhelin saa säännölliset turvapäivitykset kolmen vuoden ajan ja käyttöjärjestelmäpäivitykset kahden vuoden ajan. Haluamme, että jokainen Nokia-puhelin pysyy pitkään tuoreena ja että jokainen pääsee käyttämään viimeisimpiä Googlen innovaatioita. Tavoitteemme on tuoda uusimmat Android-käyttöjärjestelmäpäivitykset Nokia-puhelimiin muita valmistajia nopeammin, jolloin kuluttajat voivat todella luottaa siihen, että heidän Nokia-puhelimensa vain paranevat ajan mittaan”, sanoo HMD Globalin tuotejohtaja Juho Sarvikas.

”Otamme tänään merkittävän askeleen kuluttajien luottamuksen vahvistamisessa jatkossakin. Suomalaisille juurillemme uskollisena teimme päätöksen yhteistyöstä CGI:n ja Google Cloudin kanssa kasvavan datamme keräämisestä ja tallentamisesta. Samalla HMD Globalissa kasvatamme investointiamme Eurooppaan”, Juho Sarvikas jatkaa.

Lisää turvallisuutta, kontrollia ja käyttäjäkokemukseen perustavaa analytiikkaa

Tänään julkistettu yhteistyö vahvistaa edelleen HMD Globalin sitoumusta noudattaa toiminnassaan kaikkia asiaankuuluvia eurooppalaisia tietosuojasäännöksiä ja -lakeja, kuten EU:n tietosuojamääräyksiä ja GDPR (General Data Protection Regulation) -tietosuoja-asetusta.

”CGI ja Google olivat luontevia valintoja strategisiksi pilvipalvelukumppaneiksemme, koska olemme jo aiemmin tehneet tiivistä yhteistyötä. Tavoitteenamme on nyt varmistaa johtavien tietoturva- ja analytiikkaratkaisujen käyttö maailmanlaajuisesti. Jatkamme käytäntöämme kertoa kuluttajille avoimesti ja läpinäkyvästi, miten keräämme ja tallennamme puhelimia koskevia aktivointitietoja ja miten se parantaa puhelinten käyttökokemusta. Päätöksemme siirtää datahallinta Suomeen vahvistaa sekä tietoturvaa ja yksityisyydensuojaa että lupaustamme puhtaasta, turvallisesta ja ajan tasalla olevasta AndroidTM-kokemuksesta”, Juho Sarvikas toteaa.

”Koska Google käyttää maailmanlaajuisesti kokonaan uusiutuvaa energiaa, Google Cloud -alusta ei ainoastaan täytä HMD Globalin ohjelmisto- ja datatarpeita, vaan se myös varmistaa, että ratkaisu kestävä ja ympäristöystävällinen myös tulevaisuudessa”, Google Cloud -liiketoiminnan Pohjoismaiden johtaja Eva Fors sanoo.

CGI on kehittänyt HMD Globalille huippuluokkaa olevan, tehokkaan ja kustannusoptimoidun infrastruktuurin älypuhelinten ja taustajärjestelmien välille. Lisäksi HMD Global pystyy hyödyntämään ratkaisun toteutuksessa ja valvonnassa CGI:n analytiikkaosaamista, jolla ratkaisusta saadaan täysi hyöty irti.

”Uusimpien tiedonkeruu- ja analytiikkateknologioiden sekä CGI:n data-asiantuntijoiden avulla HMD Global pystyy sekä parantamaan tietoturvaa että oppimaan asiakaskokemuksesta. Analysoimalla puhelinten käyttöä ja asiakastyytyväisyyttä saadaan tarkkaa tietoa siitä, miten puhelimia kannattaa kehittää. Näin voidaan tarjota entistä parempia kokemuksia ja palveluita Nokia-puhelinten käyttäjille eri puolilla maailmaa”, kertoo CGI:n Advanced Analytics Solutionsin johtaja Martti Reilander.

*Koskee niitä Nokia-puhelinmalleja, joihin on tulossa Android Q -käyttöjärjestelmäpäivitys.

