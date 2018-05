HMD Global esittelee uuden sukupolven Nokia 5-, Nokia 3- ja Nokia 2 -älypuhelimet

Kolme uutta Android OreoTM -käyttöjärjestelmän Nokia-puhelinta nostavat designin ja suorituskyvyn uudelle tasolle keskihintaisissa älypuhelimissa

Moskova 29.5.2018 – HMD Global, Nokia-puhelinten koti, jatkaa Nokia AndroidTM -älypuhelinvalikoimansa nopeaa uudistamista ja esittelee uuden sukupolven Nokia 5-, Nokia 3-, ja Nokia 2 -älypuhelimet. Uusi älypuhelinkolmikko edustaa Nokia-puhelimille ominaista puhdasta, älykästä ja turvallista Android-käyttökokemusta, jossa yhdistyvät ensiluokkainen laatu, design ja suorituskyky. Ne tarjoavat kuluttajalle myös Googlen viimeisimmät palvelut, kuten Google Assistantin.

HMD Globalin tuotejohtaja Juho Sarvikas sanoo: ”Olemme saaneet erittäin rohkaisevaa palautetta puhelimistamme. Kuluttajien viesti on se, että he rakastavat Nokia -puhelimia, joissa on Android -käyttöjärjestelmä. Me teemme ahkerasti työtä tarjotaksemme faneillemme entistä parempia kokemuksia, jotka nivoutuvat tiiviisti heidän jokaiseen päiväänsä. Kaikki Nokia-älypuhelimien yksityiskohdat on suunniteltu kuluttajien tarpeita ajatellen. Olemme iloisia voidessamme esitellä uudistetut älypuhelimet, joiden suorituskykyä on voimakkaasti parannettu ja joissa on yleensä vain lippulaivapuhelimiin kuuluvia designelementtejä sekä meille ominainen erittäin korkea laatu.”

”Edullisen ja keskihintaluokan puhelimissa kuluttaja joutuu tekemään usein kompromisseja laitetta ostaessaan. Tänään esitellyissä uutuuspuhelimissamme on isommat näytöt ja jopa 50 prosenttia tehokkaammat päivitetyt prosessorit, pieni virrankulutus ja upea muotoilu, joten kuluttajat voivat nauttia parhaasta älypuhelimen käyttökokemuksesta maksamatta kalleinta hintaa. Vaivattoman tyylikkäissä puhelimissa on kiinnitetty huomio jokaiseen yksityiskohtaan, ja kuluttajan on helppo löytää Nokia-puhelinvalikoimasta juuri itselleen ja omalle budjetilleen sopiva laite.”

Nokia 5.1: Ajaton klassikko hiotummassa muodossa

Edellisen sukupolven klassista muotoilua jatkava uusi Nokia 5 on kompakti ja vaivattoman tyylikäs älypuhelin. Nokia 5.1 on rakennettu yhdestä kappaleesta 6000-sarjan alumiinia, joka on läpikäynyt 33-portaisen koneellisen hiomisprosessin sekä anodisointi- ja kiillotusvaiheet, joiden ansiosta laitteen pinta näyttää ja tuntuu satiiniselta kädessä. Nokia 5.1 -puhelimessa on 0,3 tuumaa suurempi näyttö kaksi millimetriä kapeammassa rungossa edeltäjäänsä verrattuna. Puhelimessa huomio kiinnittyy sen hienoihin yksityiskohtiin, kuten näyttöä ympäröivien reunojen pyöristettyihin kulmiin. Aikaisempaa terävämmän 5,5 tuuman 18:9 Full HD+ -näytön ansiosta suosikkisisältöjen katsominen on helpompaa ja miellyttävämpää, olipa kyse sitten internetin selaamisesta, mielisarjojen katsomisesta, hauskojen meemien jakamisesta tai pelaamisesta.

Kahdeksanytimisellä 2.0 GHz MediaTek Helio P18 -prosessorilla varustetun Nokia 5.1 -älypuhelimen suorituskyky on 40 prosenttia edellistä sukupolvea tehokkaampi, mikä mahdollistaa vaivattoman sisällön luonnin, editoinnin ja monen eri asian samanaikaisen tekemisen. Puhelimella voi ottaa entistä tarkempia kuvia sekä 16 megapikselin takakameralla, jossa on jatkuva automaattinen tarkennus, että laajakulmaobjektiivilla varustetulla etukameralla. Uudessa puhelimessa sormenjälkitunnistus on sijoitettu sen taakse, jolloin puhelimen voi avata etusormella. Sormenjälkitunnistuksen ja lähimaksuominaisuuden (NFC) ansiosta puhelimella on myös helppoa ja turvallista maksaa Google Pay-sovelluksella1.

Uusi Nokia 5 tulee saataville kolmena klassikkovärinä, jotka ovat kupari, karkaistu sininen ja musta. Puhelimen voi valita kahdesta eri versiosta, sen voi valita joko 2GB/16Gb RAM -muistilla tai 3GB/32GB RAM-muistilla. Uuden Nokia 5 -älypuhelimen toimitukset Suomessa alkavat vuoden kolmannella neljänneksellä. Puhelimen tarkemmasta toimitusajasta ja hinnasta kotimaassa kerrotaan lähempänä myynnin aloitusta.

Nokia 3.1: Suorituskyvyn ja materiaalien täydellinen yhdistelmä

Nokia 3 -älypuhelin on HMD Globalin Nokia-tuotevalikoiman suosituin älypuhelinmalli, myös kaupallisesti. Uuden Nokia 3.1 -älypuhelimen materiaalit, upea muotoilu ja erinomainen suorituskyky tekevät siitä entistäkin houkuttelevamman. Kauniisti kaartuva näyttö sulautuu ohueen CNC’d -alumiinirunkoon, jonka reunat ovat timanttihiotut. HMD Globalin tuotevalikoiman edullisin 5,2 tuuman 18:9 HD+ -näytöllä varustettu älypuhelin näyttää enemmän sisältöä, ja näyttöä suojaava iskunkestävä Corning® Gorilla® Glass -lasi varmistaa, että laite kestää kauniina pitkään.

Nokia 3.1 -puhelimessa on kahdeksanytiminen MediaTek 6750 -prosessori, joka kaksinkertaistaa edeltäjänsä suoritinytimien määrän ja kasvattaa laitteen suorituskykyä 50 prosentilla. Uutuuspuhelimessa on automaattitarkennuksella varustettu 13 megapikselin takakamera, joka tallentaa käyttäjänsä muistot elävästi. Nokia 3 -puhelimessa on normaalisti vain lippulaivapuhelimista löytyvä määrä sensoreita, joilla voi maksimoida suosituimpien lisätyn todellisuuden AR-sovellusten, kuten Pokémon Gon käytön, maksaa turvallisesti ja helposti Google Paylla1 sekä ottaa panoraamakuvia.

Uudessa Nokia 3 -älypuhelimesta on tarjolla kolme väriyhdistelmää: sininen/kupari, musta/kromi ja valkoinen/rauta. Puhelimen tulee saataville kahtena eri versiona, sen voi valita joko 2GB/16Gb RAM -muistilla tai3GB/32GB RAM-muistilla. Uuden Nokia 3 -älypuhelimen 2GB/16Gb-version myynti alkaa Suomessa 2.7., ja sen suositeltu vähittäismyyntihinta on 159 euroa. Nokia 3.1 32GB/32GB tulee myyntiin vuoden 2018 kolmannen neljänneksen aika ja sen hinta 189 euroa.

Nokia 2.1: entistä parempi kahden vuorokauden akunkestolla varustettu puhelin

Nokia 2 -älypuhelimen akku kestää kaksi päivää, siinä on aiempaa suurempi 5,5 tuuman HD -näyttö ja kaksoiskaiuttimet. Nokia 2.1-puhelimen äärettömän tehokas 4,000mAh -akku myös lataa puhelimen entistä nopeammin. HD-näyttö on edeltäjäänsä 20 prosenttia suurempi, jonka ansiosta kuluttaja voi nauttia videoista teräväpiirtona samalla kun mittojen mukaan 3D:nä tehdyt kaksoiskaiuttimet mahdollistavat laadukkaan äänentoiston.

Nokia 2.1 edustaa skandinaavista muotoilua ja sen metallinhohtoiset sävyt erottavat sen muista. Puhelin on virtaviivainen, pyöristetty ja ergonomisesti muotoiltu, ja sen polykarbonaattikuori varmistaa, että puhelin pysyy kauniina pitkään kovassakin käytössä. Päivitetty Qualcomm Snapdragon 425, 64-bit -prosessori mahdollistaa 50 prosenttia aiempaa nopeamman ja sujuvamman käyttökokemuksen. Uudessa Nokia 2.1 -älypuhelimessa on 5 megapikselin etukamera ja automaattisesti tarkentava 8 megapikselin takakamera.

Uusi Nokia 2 - on saatavilla kolmessa metallinhohtoisessa värissä: sininen/kupari, sininen/hopea ja harmaa/hopea. Älypuhelimen toimitukset Suomessa alkavat vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä ja tarkemmasta myynnin aloituksesta ja hinnasta kotimaassa kerrotaan myöhemmin.

Puhdas, turvallinen ja ajantasainen Android -käyttökokemus

Nyt esitellyt Nokia 5.1 ja Nokia 3.1-puhelimet liittyvät uusina jäseninä yhdessä Nokia 8 Siroccon, Nokia 7 plus- ja Nokia 6.1 -puhelinten kanssa Android One -perheeseen, joka tarjoaa Googlen suunnitteleman älykkään, turvallisen ja ajan tasalla olevan Android-kokemuksen. Android One mahdollistaa suuremman tallennustilan ja akunkeston sekä uusimmat innovaatiot ja sovellukset. Android One -ohjelmaan kuuluvissa Nokia 5.1- ja Nokia 3.1 -älypuhelimissa on kuukausittainen turvapäivitys kolmen vuoden ajan ja käyttöliittymäpäivitykset kahdeksi vuodeksi. Uudessa Nokia 2 -älypuhelimessa on puolestaan Android OreoTM (Go Edition) -käyttöliittymä. Se on suunniteltu laitteille, joissa on 1GB RAM- tai sitä pienempi muisti ja siten vähemmän tallennustilaa sekä pienempi virrankulutus. Kaikki kolme puhelinta tukevat myöhemmin saataville tulevaa Android P -käyttöjärjestelmää.

Anne Laurenson, johtaja, Android Partnerships, Google, sanoo: ''Ihmiset etsivät itselleen ja omiin tarpeisiinsa sopivaa älypuhelinta, ja Androidin tavoitteena on aina tietokoneen vertaiset toiminnallisuudet kuluttajille eri laitteissa. Osa tavoitettamme on varmistaa, että nämä toiminnallisuudet löytyvät eri hintaluokan laitteista. On hienoa nähdä HMD Globalin ottavan johtavan roolin esitellessään Nokia 2.1. ‑älypuhelimen, jossa on Android OreoTM (Go edition) -käyttöjärjestelmä ja esittelevän samaan aikaan kaksi uutta älypuhelinta Android One -perheeseen. Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä yhdistääksemme Googlen viimeisimmät ohjelmistoinnovaatiot ja HMD Globalin osaamisen korkealaatuisissa laitteissa. Nokia 5.1 ja ja Nokia 3.1 ovat älypuhelimia, joiden ansiosta älykäs, turvallinen ja aivan upea Android One ‑käyttökokemus on jokaisen ulottuvilla.”

1 NFC on saatavilla vain tietyillä markkinoilla

HMD Global on Nokia-puhelinten ja -tablettien uusi koti, jonka pääkonttori on Espoossa. HMD muotoilee ja markkinoi älypuhelin- ja peruspuhelinvalikoimaa, joka on kohdennettu useille eri kuluttajaryhmille ja joka tarjoaa puhelimia useissa eri hintakategorioissa. Innovointiin ja korkeaan laatuun sitoutunut HMD Global Oy on Nokia-puhelinten ja -tablettien lisensoija yksinoikeudella.

Nokia on Nokia-yhtymän rekisteröity tavaramerkki. Android, Android One ja muut tavaramerkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä; Oreo on Mondelez International, Inc. Groupin tavaramerkki. Qualcomm ja Snapdragon ovat Qualcomm Incorporatedin tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.