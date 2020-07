HMD Global laajentaa toimintaansa Suomessa ostamalla Valona Labsin toiminnot ja perustamalla uuden T&K-yksikön Tampereelle

Uuteen osaamiskeskukseen aletaan heti rekrytoida lisää henkilöstöä. Yritysosto vahvistaa entisestään HMD Globalin kykyä tuottaa turvallisia ja luotettavia käyttäjäkokemuksia.

HMD Global ostaa Valona Labs -ohjelmistoyhtiön toiminnot. Valona Labs on mobiili-, yrityskäyttö- ja kyberturva-alojen vahva osaaja.

Yritysosto on osa HMD Globalin jatkuvaa sitoutumista matkapuhelinten turvallisuuteen ja perusta yhtiön uudelle osaamiskeskukselle Tampereella.

Uusi T&K-yksikkö keskittyy ohjelmistokehitykseen ja turvallisuusasioihin sekä niihin liittyviin teollisoikeuksiin ja palveluihin. Se edistää HMD Globalin siirtymistä puhtaasta laiteliiketoiminnasta laitteet ja palvelut yhdistävään liiketoimintamalliin.

HMD Global aloittaa välittömästi uusien ohjelmisto-osaajien rekrytoinnin kehittääkseen uusia palveluita kuten HMD Connectia sekä prosesseja, jotka rakentuvat sen johtoasemalle älypuhelinten ohjelmisto- ja turvallisuuspäivityksissä.*

ESPOO, 2.7.2020 – HMD Global, Nokia-puhelinten koti, on ostanut Valona Labsin toiminnot ja perustaa Tampereelle uuden osaamiskeskuksen. HMD Globalin sitoutuminen turvallisiin ja luotettaviin matkapuhelimien käyttökokemuksiin yhdistettynä Valona Labsin mobiili-, yrityskäyttö- ja kyberturvaosaamiseen vahvistaa HMD Globalin asemaa älypuhelinten ohjelmisto- ja turvallisuuspäivitysten johtavana yrityksenä.*

Uusi osaamiskeskus Tampereella keskittyy ohjelmistokehitykseen, turvallisuuteen ja palveluihin, mikä edistää HMD Globalin siirtymistä puhtaasta laiteliiketoiminnasta laitteet ja palvelut yhdistävään liiketoimintamalliin. Tämä monipuolistaa sekä yhtiön teollisoikeuksia että sen ainutlaatuista tarjontaa asiakkailleen.

HMD Global aloitti uudenlaisen palveluliiketoiminnan tämän vuoden maaliskuussa, kun se julkisti globaalin HMD Connect -roamingpalvelun, jonka avulla datayhteyksiä voi vaivattomasti käyttää kaikkialla maailmassa. Tulevina kuukausina Tampereen-yksikkö keskittyy HMD Connectin jatkokehitykseen samalla kun se aloittaa muiden palveluiden kehitystyön. Näitä ovat esimerkiksi laitteen etälukitseminen, yritysten mobiiliratkaisujen hallinta, turvalliset verkkoyhteydet ja black box -ohjelmistotestaus. HMD Globalin tavoitteena on myös laajentaa osaamiskeskuksen toimintaa kuvaamiseen ja ääneen liittyviin teknologioihin. Yksiköön aletaan rekrytoida välittömästi uusia osaajia. Uutta osaamiskeskusta vetää Valona Labsin toimintaa Tampereella menestyksekkäästi johtanut Ari Heikkinen.

HMD Globalin tuotejohtaja Juho Sarvikas:

“Uskomme vahvasti, että turvallisuuden ja luotettavuuden tulisi olla jokaisen puhelimen perusta. Olemmekin ylpeitä voidessamme kertoa, että olemme ostaneet mobiilialalla hyvin tunnetun ja luotetun ohjelmistoyritys Valona Labsin toiminnot.

Nokia-puhelimet tunnetaan kautta maailman niiden käyttäjäystävällisistä innovaatioista ja puhtaasta, turvallisesta ja aina ajan tasalla olevasta AndroidTM-käyttöjärjestelmästä, joka varmistaa, että käyttäjien älypuhelinkokemus vain paranee ajan mittaan. Tämä on yksi syy siihen, että olemme säilyttäneet asemamme nopeiden käyttöjärjestelmäpäivitysten ykkösinä. Counterpointin tutkimuksen* mukaan käyttöjärjestelmäpäivitykset ovat tulleet nopeimmin 94 prosenttiin Nokia-älypuhelimistamme. Valona Labsin osaamisen ansiosta olemme entistä vahvemmassa asemassa pitää tämä asiakaslupaus samalla kun edelleen vahvistamme faniemme luottamusta.

Olemme ylpeitä suomalaisista juuristamme ja tuotteidemme pohjoismaisesta huippumuotoilusta. On hienoa perustaa uusi osaamiskeskus nimenomaan Tampereelle. Ostamiemme toimintojen avulla luomme perustan T&K-yksikölle, joka tulee muuttamaan liiketoimintaamme ja tuotteitamme. Samalla voimme tarjota myös uusia työmahdollisuuksia Suomessa. Olen itse kasvanut lähellä Tamperetta, joten tiedän hyvin, millaista osaamista tälle alueelle on kehittynyt. Rohkaisen matkapuhelinten turvallisuuteen sekä kuvaan ja ääneen liittyvien teknologioiden osaajia olemaan yhteydessä meihin ja keskustelemaan yhteistyöstä kanssamme.”

HMD Globalin turvallisuus- ja yritysratkaisuista vastaavaksi nimitetty Ari Heikkinen:

“Olemme työskennelleet läheisesti HMD Globalin kanssa jo jonkin aikaa, ja on hienoa julkistaa yhteistyömme, kun kumppanuutemme nyt entisestään vahvistuu. Uudessa osaamiskeskuksessa työskentelemme hyvin ajankohtaisten asioiden parissa. Kyberturvallisuusongelmat ovat lisääntyneet koronapandemian aikana, joten nyt on juuri oikea hetki vahvistaa panostustamme mobiiliturvallisuuteen.**

Tampere tunnetaan teknologian kehityksestä, erityisesti mobiilialan innovaatioista. Odotamme, että voimme hyödyntää tämän alueen osaamista ja alamme etsiä yhteistyömahdollisuuksia alueen yritysten ja Tampereen yliopiston teknologiayksiköiden kanssa. Koska toimintamme laajenee, meillä on välitön tarve löytää uusia kykyjä tiimiimme, ja olen erittäin innostunut monista mahdollisuuksista, joita tämä Suomelle tulevaisuudessa tuo.”

Harri Ojala, johtaja, investoinnit ja kansainvälinen toiminta, Business Tampere

“Toivotamme ainoan merkittävän eurooppalaisen älypuhelinvalmistajan, kotimaisen HMD Globalin ja sen uuden osaamiskeskuksen tervetulleiksi Tampereelle. Tampere on todistetusti uusien ideoiden ja innovatiivisen ajattelun kaupunki. Odotan innolla uuden osaamiskeskuksen kukoistusta tässä toimintaympäristössä.”

Lisätietoa: press@hmdglobal.com



HMD Global

HMD Global on Nokia-puhelinten koti, jonka pääkonttori on Espoossa. HMD Global muotoilee ja markkinoi älypuhelin- ja peruspuhelinvalikoimaa, joka on kohdennettu useille eri kuluttajaryhmille ja joka tarjoaa puhelimia useissa eri hintakategorioissa. Innovointiin ja korkeaan laatuun sitoutunut HMD Global Oy on Nokia-puhelinten ja -tablettien lisensoija yksinoikeudella, www.hmdglobal.com.

Nokia on Nokia-yhtymän rekisteröity tavaramerkki. Kaikki tekniset tiedot, ominaisuudet ja muut tuotetiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Paikallinen valikoima saattaa vaihdella, tarkista saatavuus.

* Counterpoint Research – Software and Security Updates: The Missing Link for Smartphones (8/2019).

**Linkki: https://www.pwc.co.uk/issues/crisis-and-resilience/covid-19/why-an-increase-in-cyber-incidents-during-covid-19.html.