Hobbyhall.fi uudisti verkkokauppansa – uusi kanta-asiakasohjelma sekä laajempi valikoima

15.2.2022 alkaen Hobbyhall.fi-verkkokaupassa asioivat kuluttajat voivat hyödyntää uuden päivitetyn verkkokaupan parhaita ominaisuuksia, laajentunutta tuotevalikoimaa sekä uutta, houkuttelevaa kanta-asiakasohjelmaa.



PHH Groupin eri maiden järjestelmien integroitumisen myötä, Hobbyhall.fi tarjoaa jatkossa yhtenäisen ostokokemuksen asiakkailleen, kuin Baltiassa ja Suomessa toimivan PHH Groupin muut verkkokaupat Virossa, Latviassa ja Liettuassa.



“Verkkokauppajärjestelmän täysi uudistaminen sekä yhtenäistäminen konsernin järjestelmien kanssa mahdollistaa tehokkaan työskentelyn kaikilla markkina-alueillamme. Uudistuksen myötä suomalaiset kuluttajat voivat tehdä ostoksia verkkokaupassamme entistä sujuvammin, päästen lisäksi tekemään ostoksia jatkuvasti laajenevasta yli 250 000 tuotteen valikoimastamme”, kertoo Janna Latva, Head of Marketing and Development Hobby Hallista.



“Tulemme tarjoamaan suomalaisille kuluttajille samat edut, kuin mitä kuluttajat muissa toimintamaissamme arvostavat. Näistä houkuttelevin on uusi kanta-asiakasohjelma, joka antaa asiakkaille mahdollisuuden kerryttää kanta-asiakasrahaa ja hyödyntää sitä tulevissa tilauksissaan,” kertoo Donatas Zalobaitis, Integration Project Manager PHH Groupista.



Alustamuutos ei tule aiheuttaman nykyisille rekisteröityneille Hobbyhall.fi-asiakkaille muutoksia palvelun käyttöön, vaan he voivat jatkaa ostosten tekoa normaalisti.

“Jatkamme Hobbyhall.fi kehittämistä kansainvälisen verkkokaupan kehityssuuntien mukaisesti. Me pyrimme tarjoamaan laajimman valikoiman tuotteita, nopeimman toimituksen ja houkuttelevan hinnoittelun,” kertoo D. Zalobaitis.