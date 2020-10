Hög vattenföring i åarna söder om Vasa (Österbotten)

Under de senaste tre dygnen (söndag till tisdag 25.–27.10.2020) har regnmängden på många ställen längs den österbottniska kusten varit 40–50 mm, vilket motsvarar nästan en månads genomsnittlig nederbörd. Eftersom det även tidigare i oktober har regnat tämligen mycket, rinner regnet nu direkt ut i vattendragen. I åarna söder om Vasa har vattenståndet och vattenföringen stigit snabbt under måndagen 26 oktober och fortsätter att stiga även under tisdagen. Ställvis kan vatten rinna ut på låglänta åkrar, men enligt prognoserna väntas åtminstone inte under de närmaste dagarna några omfattande översvämningsolägenheter.

I Malax å har vattenståndet (Köpingsbro) under det senaste dygnet stigit med 70 cm och vattenföringen har blivit fyra gånger större (på tisdag morgon 40 m3/s). Enligt prognoserna kommer vattenståndet och vattenföringen fortsättningsvis att stiga något, men de kommer sannolikt ändå att bli mindre än i februari 2020, då föregående flödestopp uppmättes i år. I Tjöck å har vattenståndet (Påskmark) stigit med 110 cm på ett dygn och vattenföringen har blivit sex gånger större under det senaste dygnet (tisdag morgon 60 m3/s). Vattenföringen i Tjöck å är nu lika hög som den var i februari i år, då årets högsta vattenföring noterades. Vattenståndet och vattenföringen kommer sannolikt att stiga lite ännu och uppskattas uppnå nivåer som motsvarar en översvämning som återkommer en gång på fem år. I Närpes å har vattenståndet (Allmänningsforsen) stigit 60 cm under ett dygn och vattenföringen har blivit fem gånger större (tisdag morgon 100 m3/s). Enligt prognoserna kommer vattenföringen eventuellt att nå samma nivå som i februari 2020. Den stora nederbörden syns delvis även i övriga vattendrag, såsom i Lappfjärds å och i övre loppet av Kyro älv. Också i sjöarna som länge lidit att torka och lågt vattenstånd har vattnet börjat stiga. Vattenprognoser och varningar (på finska, ymparisto.fi)

