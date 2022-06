Hoitajapulaan apua Pirkanmaalla - maahanmuuttajia autetaan nopeaan työllistymiseen hoitoalalle

Pirkanmaalla asuville maahanmuuttajille tarjotaan mahdollisuus tutustua sosiaali- ja terveysalaan. Ensimmäinen valmennusryhmä alkaa elokuussa 2022, johon hakuaika on parhaillaan käynnissä yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. Opiskelijat suorittavat Tampereen ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajakoulutuksen alkuvaiheen opintoja.

Osana hanketta toteutetaan Sujuvasti soteen -valmennus.

– Sujuvasti soteen -valmennuksen aikana maahanmuuttajataustaiset henkilöt opiskelevat hoitotyötä ja pääsevät harjoittelemaan sote-alan organisaatioihin. He saavat myös opinto-ohjausta ja suomen kielen opetusta, hankkeen projektipäällikkö ja TAMKin gerontologisen hoitotyön yliopettaja Sirpa Salin kertoo.

Valmennukseen pyritään löytämään maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, joilla ei ole vielä sosiaali- ja terveysalan koulutusta tai työkokemusta, mutta he ovat kiinnostuneita työskentelemään alalla. Heillä voi olla koulutus lähtömaasta, mutta koulutus ei ole välttämättä pätevä Suomessa. Vaatimuksena valmennukseen on toisen asteen tutkinto joltain alalta. Hakijoilla voi olla jo osaamista sote-alalta, esimerkiksi sairaanhoitajan tutkinto ulkomailta, mutta eivät voi työskennellä Suomessa esimerkiksi puutteellisen kielitaidon tai Suomessa kelpaamattoman tutkinnon vuoksi.

Väylä tutkinto-opintoihin

Ulkomailla syntyneiden, erityisesti naisten työmarkkina-asema on Salinin mukaan Suomessa tällä hetkellä heikko – jopa hyvästä koulutuksesta ja kielitaidosta huolimatta.

– Hoitoalalle tarvitaan maahanmuuttajia, mutta heidän pitää osata potilasturvallisuuden takia suomen kieltä hyvin.



Maahanmuuttajataustaiset henkilöt saavat valmennusta suomalaiseen työkulttuuriin ja heitä ohjataan myös oman uransa suunnitteluun.

Valmennuksen jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus jatkaa opiskelua avoimessa ammattikorkeakoulussa ja suorittaa polkuopintokokonaisuus. Polkuopintojen jälkeen he voivat hakea ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. He voivat myös hakea suoraan yhteishaussa ammattikorkeakoulun hoitotyön opintoihin.

Ensimmäinen valmennusryhmä elokuussa

TAMKin koordinoiman hankkeen kumppaneina ovat SASKY koulutuskuntayhtymä ja Spring House Oy. SASKY koulutuskuntayhtymä tuo hankkeeseen ammatillisen toisen asteen koulutuksen näkökulman, mahdollisuuden suorittaa lähihoitajan perustutkinto sekä työelämäyhteyksiä.

Toinen yhteistyökumppani Spring House Oy tuo hankkeeseen asiantuntijuutta erityisesti maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymistä edistävistä toimista.

­– Hanke vaatii erityistä herkkyyttä, sillä olemme tekemisissä kahden haavoittuvassa asemassa olevan ryhmän, maahanmuuttajien ja vanhojen ihmisten, kanssa. Uskon kuitenkin, että löydämme valmennukseen hyviä hakijoita, jotka haluavat työllistyä sote-alalle, Salin kertoo.

Ensimmäinen valmennusryhmä alkaa elokuussa 2022, johon hakuaika on parhaillaan käynnissä yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa.

Hankkeen rahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014–2020. Hankkeen toiminta-aika on 1.11.2021–31.8.2023.

Hankkeen verkkosivut: https://projects.tuni.fi/sujuvastisoteen/



Lisätietoja:

Sirpa Salin, projektipäällikkö, yliopettaja, gerontologinen hoitotyö, dosentti, TAMK Sosiaali- ja terveysala, sirpa.salin@tuni.fi, 050 591 4540