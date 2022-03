Hoitajien lakko vaikuttaa suuresti Espoon palveluihin

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Oittaan leirintäalueesta tasokas telttailukohde 28.3.2022 12:38:39 EEST | Tiedote

Oittaan uuden leirintäaluetoimijan tavoitteena on uudistaa Oittaan leirintäalue ja tehdä siitä Suomen ensimmäinen suuri glamping-kohde. Glamping on globaali matkailun trendi, mutta Suomessa kohteita on vielä varsin pienimuotoisesti.