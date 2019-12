HOK-Elannon kaikki Prismat avoinna 24/7 jouluun asti

HOK-Elannon Prisma-ketju on ollut aktiivinen aukiolojen laajentamisessa. Ensimmäisen kerran ympärivuorokautista aukioloa kokeiltiin Prisma Kaaren joulukaupassa 2016. Kokeilu oli onnistunut ja pysyvä 24/7-aukiolo laajeni sittemmin Itäkeskuksen, Olarin ja Keravan Prismoihin. Uusin toivottu ja hyvin vastaanotettu tulokas 24/7-rintamalla on lokakuussa avattu kauppakeskus Mall of Triplan Prisma.

Viimejouluiseen tapaan koko HOK-Elannon Prisma-ketju on joulua edeltävän viikon avoinna 24/7. Kokemukset laajasta aukiolosta ovat osoittaneet, että asiakkaat arvostavat asioinnin helppoutta ja joustavuutta niin arkena kuin erityisesti juhlapyhien alla.



Keravan, Olarin, Itäkeskuksen, Triplan ja Kaaren Prismat palvelevat aina ympärivuorokautisesti.

Prismat Hyvinkäällä, Isossa Omenassa, Sellossa, Malmilla, Viikissä, Järvenpäässä, Tikkurilassa ja Jumbossa avaavat ovensa maanantaina 16.12. klo 7 ja sulkevat ne seuraavan kerran jouluaattona 24.12. klo 16. Joulupäivänä 25.12. Prismat ovat avoinna klo 10-21. Tapaninpäivänä palataan normaaliin 7-23 aukioloon.

Työvuorosuunnittelu yhteistyössä Työvuorot suunnitellaan hyvässä yhteistyössä henkilökunnan kanssa.

– Aiempien kokemusten pohjalta yövuoroihin on riittänyt runsaasti halukasta henkilökuntaa. Käymiemme keskustelujen perusteella sama tilanne tuntuu jatkuvan tänäkin vuonna, HOK-Elannon Prisma-ketjun johtaja Anu Tuomaala toteaa.

Pääkaupunkiseutu elää 24/7



Pääkaupunkiseutu elää yhä tiiviimmin kelloon tuijottamatta.

– Asiakkailla on meidän toiminta-alueellamme toiveita ja tarpeita arjen helpottamiseen muun muassa joustavampien aikataulujen muodossa. Joulun alla nämä tarpeet ovat aiempien kokemustemme mukaan korostuneet. Helpotamme asiakkaidemme juhlavalmisteluja tänäkin vuonna koko ketjun voimin, Tuomaala linjaa. HOK-Elannon kaikki 13 Prismaa ovat avoinna vuorokauden ympäri joulunalusviikolla 16.-24.12. HOK-Elannon pysyvään 24/7 -verkostoon kuuluu tällä hetkellä 30 myymälää; viisi Prismaa, kuusi S-marketia ja 19 Alepaa.

Yhteyshenkilöt