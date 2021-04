HOK-Elannon myymälät palvelevat kattavasti myös vappuna

Jaa

HOK-Elannon myymäläverkosto palvelee laajoilla aukioloajoilla myös vappuaattona ja -päivänä. Myymälöiden 24/7-verkosto, ruoan verkkokauppa ja ravintoloiden take away –annokset tuovat helpotusta vappukiireisiin.

HOK-Elannon laajaan toimipaikkaverkostoon kuuluu yhteensä 39 ympäri vuorokauden palvelevaa yksikköä. Prisma-ketjussa pyhien laajoista aukioloajoista on hyviä kokemuksia.

- Toimipaikoistamme viisi yksikköä on avoinna 24/7, ja loput 9 ovat avoinna pyhinäkin klo 6–24. Etenkin pyhinä huomaa, että ajankohtaisia tuotteita ostetaan yhä enenevissä määrin myös yöaikaan. Vapun perinteiset tuotteet kuten vappupallot, munkit, perunasalaatit ja simat alkavat taas näkyä ostoskoreissa, Prisma-ketjun ketjujohtaja Anu Tuomaala toteaa.

Prisma-ketjun lisäksi myös Alepat, Food Market Herkut ja S-marketit palvelevat vappuna normaalien aukioloaikojen puitteissa. HOK-Elannon 24/7-verkostoon kuuluu Prisma-ketjun viiden yksikön lisäksi 25 Alepaa, 8 S-marketia sekä ABC Hyvinkää.

Myymäläkohtaiset aukioloaikatiedot löytyvät S-kanavan toimipaikkahausta.

Löytyykö vappusimalle haastajaa

HOK-Elannon S-market-ketjun ketjujohtaja Ari Talson mukaan vapun muuttuvat ruokatrendit ovat alkaneet näkyä myös S-marketeissa. Alkuvuodesta lanseerattuun sinuntoive.fi-palveluun on tullut jo ennen vappua runsaasti myös vappupöydissä korostuvia toiveita. Vegaanisten tuotteiden suosion kasvu, alkoholittomat panimojuomat sekä nopean syömisen vaihtoehdot korostuvat myymälöiden tarjonnassa entistä enemmän.

- Kyllä perinteiset tuotteet pitävät pintansa vappupöydissä, mutta uusiakin tulokkaita löytyy. Simalle kovin haastaja on raikas kombucha, vegaaniset vaihtoehdot tuovat monipuolisuutta hotdogeihin ja majoneesipohjaisien salaattien sijaan inspiraatiota haetaan kevyemmistä mauista, Talso kertoo.

Vapun ruokatarpeet ja koristeet verkkokaupasta kotiovelle kannettuna

Myös ruoan verkkokauppa palvelee vappuna, ja valmiiksi kerätyt ostokset voi halutessaan tilata kotiovelle kannettuna, tai hyödyntää HOK-Elannon laajaa noutopisteverkostoa. Edullisimmillaan noutotilauksen hinta S-Etukortilla on 3,90 €, ja kotiinkuljetuksen 9,90 €.



Linkit ruoan verkkokauppoihin:

Ravintolat avoinna rajoitusten mukaan , noutomyynnin ja kotiinkuljetuksen suosio kasvaa

HOK-Elanto avaa ravintoloitaan vaiheittain. Ravintolarajoitusten asteittaisen ja verraten varovaisen purun myötä HOK-Elannon 81 ravintolasta alle puolet on tällä hetkellä avattu. Ajankohtaiset aukioloaikatiedot löytyvät Raflaamosta.

- Ensimmäiset terassit on jo avattu, ja uskomme asiakkaiden suuntaavan ravintoloihin myös vappuna. Helsingin keskustassa on avoinna muun muassa Kappelin, Rotterdamin sekä Salven terassit. Kun rajoitukset lieventyvät, saamme avattua lisää ravintoloita, HOK-Elannon ravintolatoimialan aluejohtaja Satu Rytkönen toteaa.

Pääkaupunkiseudulla HOK-Elannon ravintoloiden annoksia on tilattavissa syökotona.fi -palvelusta, Woltista ja Foodorasta. Take away- ja kotiinkuljetusmyynnin uskotaan kasvavan myös tänä vappuna.